O Sudão do Sul é um país localizado no centro de África e uma das mais novas nações do mundo, tendo obtido a sua independência em 2011. A sua capital é Juba e a língua oficial é o inglês.

Em julho de 2011, o Sudão do Sul conseguiu a independência do Sudão, tornando-se no mesmo mês um estado-membro da Organização das Nações Unidas (ONU) e integrando a União Africana (UA). Além da fronteira com o Sudão, o Sudão do Sul tem como países vizinhos a Etiópia, Quénia, Uganda, República Democrática do Congo e República Centro-Africana. Apesar de ser rico em petróleo, é um dos países mais pobres do mundo, com altas taxas de mortalidade infantil, pouco acesso à educação e um sistema de saúde precário. O Sudão do Sul foi palco da mais longa guerra civil da história de África. A Segunda Guerra Civil Sudanesa durou de 1983 a 2005 vitimando dois milhões de pessoas e provocando mais de quatro milhões de refugiados. O seu Presidente atual é Salva Kiir.