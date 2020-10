Sudão do Sul e grupo rebelde assinam cessar-fogo

As negociações realizaram-se na capital italiana sob os auspícios da Comunidade de Sant'Egídio, refere a agência de notícias France-Presse.

"Hoje conseguimos reconstruir a confiança entre as partes [...] As reuniões organizadas em Roma tiveram um resultado muito importante", disse o secretário-geral de Sant'Egídio, Paolo Impagliazzo, numa conferência de imprensa conjunta com representantes de Governo sul-sudanês e da Frente Nacional da Salvação (NAS), referindo-se ao empenho dos envolvidos no cumprimento de um cessar-fogo.

Presentes na conferência de imprensa estiveram também Barnaba Marial Benjamin, em representação do executivo, e Thomas Cirillo Swaka, antigo general e líder do NAS.

Os confrontos entre o Exército do Sudão do Sul e as tropas do NAS, grupo que não assinou o acordo de paz de setembro de 2018, ocorrem com regularidade no sul do país.

Impagliazzo sublinhou que a decisão de organizar uma reunião entre "os comandantes militares dos dois campos" para que "os soldados conversem entre si e respeitem o cessar-fogo".

De acordo com a Comunidade de Sant'Egídio, foi decidido também, através de uma declaração de princípios, a realização de uma nova reunião, em novembro, onde serão debatidos vários temas, incluindo "o federalismo", "a Constituição" e "a reforma do setor da segurança".