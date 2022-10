Sudão à espera da democracia

As ruas de Cartum foram tomadas a 25 de outubro de 2021, quando milhares de pessoas saíram às ruas para se juntarem aos apelos "Democracia para o Sudão", "Sem partilha de poder com os militares" e "Militares, regressem ao quartel".

Estes cânticos vieram em resposta à destituição do primeiro-ministro civil Abdalla Hamdok e à instituição do Governo democrático de transição pelo general Abdel-Fattah Burhan naquele mesmo dia.

Um ano depois, os protestos de rua contra o Governo militar tornaram-se parte da vida quotidiana no Sudão. "Aqui em Cartum todos recebem até um calendário mensal dos próximos dias de protesto", diz Christine Röhrs, representante do gabinete da Fundação Friedrich Ebert no Sudão.

Entretanto, os militares têm vindo a responder brutalmente desde o início dos protestos. Segundo o Comité Central dos Médicos Sudaneses, cerca de 120 manifestantes foram mortos e cerca de 7.000 pessoas feridas nos últimos 12 meses.

"No entanto, os jovens e civis politicamente organizados continuam corajosamente com os seus protestos pró-democracia", afirma Röhrs.

Sudão: protestos contra os militares continuam

"Estou impressionada com a nossa capacidade como nação para nos erguermos e alcançarmos um nível de resistência significativo", diz Rania Abdelaziz, uma ativista e manifestante de 37 anos de idade em Cartum.

"Houve muitas vezes em que eu estava prestes a desistir: Eu estava cansada. Mas depois vês que não estás sozinho", acrescenta Abdelaziz, "e juntos continuamos a lutar".

Poder militar limitado

Em termos de estabelecimento de um quadro político funcional, os manifestantes e os militares estão num impasse que continua a impedir qualquer processo político.

Após a tomada do poder por Burhan, Hamdok foi preso, reinstituído e eventualmente obrigado a renunciar novamente.

Nove meses após o golpe, Burhan prometeu permitir eleições e depois renunciar a si próprio. Insistiu num Governo de liderança civil em estreita cooperação com um Conselho Supremo liderado por militares.

Para tal, nomeou o seu adjunto, Mohamed Hamdan Dagalo, líder das Forças de Apoio Rápido paramilitares - que foram responsabilizados pela brutal repressão dos manifestantes - como chefe do conselho.

Este plano foi fortemente criticado por muitos dos manifestantes.

As Forças para a Liberdade e Mudança (FFC-NA), da oposição de rua, dividiram-se no Conselho Central da FFC, que se opõe aos militares, e nas Forças para a Liberdade e Mudança-acordo Nacional (FFC-NA), que o apoia.

Nenhuma facção apresentou o seu próprio candidato a primeiro-ministro.

Burhan prometeu renunciar após as eleições, mas não se apressou a realizar eleições

Poder civil limitado

Nos dias que antecederam o aniversário do golpe, vários noticiários relataram que conversações bem sucedidas delinearam a restauração de um primeiro-ministro civil, bem como um poder limitado para os militares.

Nem todos acharam tais relatos convincentes. Os sudaneses estão "tão longe de um processo democrático como sempre estiveram", diz Sami Hamdi, diretor-geral da empresa global de risco e inteligência International Interest.

"A discussão é sobre como prolongar o período de transição, facilitando um acordo iminente entre os partidos militares e civis, e não necessariamente ir a uma eleição".

Alguns observadores dizem que a oposição faria mais pelo país se permanecesse fora do poder - e vigilante - do que se tentasse governar.

"Penso que os grupos de resistência deveriam continuar a ser vigilantes e não fazer parte do poder governante. Os políticos deveriam formar um Governo, baseado na competência e não num acordo de partilha do poder", diz Hamid Khalafallah, analista político e investigador do grupo de reflexão Tahrir Institute for Middle East Policy (TimeP).

Dagalo é uma figura controversa com uma história militar brutal e laços estreitos com a Rússia

Preço humanitário elevado

As organizações humanitárias advertem que o adiamento de um acordo vai piorar a situação no país.

Em consequência do golpe, as reformas económicas foram interrompidas e a ajuda monetária internacional permanece congelada. Isto levou a uma queda livre da economia que também sofreu com o aumento dos preços em consequência do ataque da Rússia à Ucrânia.

"Não se pode falar de qualidade de vida num dos países mais pobres do mundo. É antes a qualidade de sobrevivência que está aqui em jogo", diz Röhrs. "Os preços da eletricidade e do gasóleo, por exemplo, aumentaram três a quatro vezes desde o golpe, e a água custa agora quatro vezes mais".

Abdelaziz também está preocupado. "Os preços estão a aumentar de dia para dia e as pessoas começaram realmente a roubar", diz à DW.

Organizações internacionais estimam que a fome pode piorar um ano após o golpe

Num relatório de março deste ano, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e o Programa Alimentar Mundial estimam que, no primeiro aniversário do golpe, quase o dobro dos sudaneses enfrentará uma fome aguda. Isto significa um aumento para 18 milhões que, neste momento, não são capazes de consumir "alimentos adequados", de acordo com as organizações.

Hamdi afirma que a crise humanitária não era suscetível de acelerar o processo político, o que poderia libertar o financiamento internacional.

"A crise humanitária está antes a acelerar o potencial para uma nova guerra civil que poderá ver emergir novos movimentos separatistas", adverte o analista.