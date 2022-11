Start-ups de Angola e Moçambique apresentam-se na Web Summit 2022

A Web Summit 2022, que termina, esta sexta-feira (04.11), em Lisboa, mobilizou mais de 70 mil participantes vindos de todo o mundo.

A empresa de telecomunicações angolana UNITEL está pela quarta vez na maior feira de novas tecnologias da Europa. Entre as novidades a apresentar este ano está uma moeda digital (Unitel Money) a ser acionada em breve. Uma inovação que vai beneficiar sobretudo quem nunca teve uma conta bancária.

"Este conceito faz com que qualquer pessoa possa estar 'bancarizada' através do seu telemóvel. Porquê? Em África existem muitas pessoas que não estão registadas a nível civil e isso faz com que nunca possam ter uma conta bancária", disse Henrique Costa, gestor do Departamento de Inovação, à DW África.

Um novo aplicativo vai permitir em Angola pagamentos por telemóvel

Conta bancária para todos

O aplicativo permite realizar qualquer operação comercial através de um telefone móvel, mesmo sem acesso à internet. Segundo Costa, trata-se de um processo "revolucionário" em Angola. "Vai acontecer pela primeira vez. Vai permitir que uma 'zungueira' que venda na rua, possa estar inserida no sistema financeiro formal através do método quase que informal", explicou.

A empresa dedica-se ainda à formação de crianças no domínio da lógica de programação e à capacitação de empreendedorismo digital para jovens, prestando apoio na criação de start-ups e o seu posicionamento nos mercados.

Mais adiante, a empresa angolana vai criar um fundo de investimento que visa dar escala de negócio a start-ups, a nível nacional e internacional. Nesta perspetiva, a UNITEL abriu já uma incubadora de empresas, destinada a cerca de 16 start-ups. Uma delas, a Narisrec, que trabalha na área da sustentabilidade, já regenera o lixo eletrónico e os resíduos, que são depois reciclados.

Em benefício da arte

João Boavida e Laura Leal criaram em Angola uma plataforma virtual para artistas plásticos

João Boavida e Laura Leal estão atentos não apenas ao mercado angolano. Criaram a startup AFRIKANIZM, uma plataforma de impacto social virada para os artistas plásticos. Em menos de um ano, já apoiam a venda de obras de cerca de 100 artistas em mais de 15 países de África. Segundo os fundadores, trata-se de uma plataforma virtual. As obras permanecem com o artista até à venda:

"Estamos a criar um ecossistema que permite ajudar o artista a ter aqui visibilidade e mais canais de promoção e de venda, em que tentamos juntar os museus, as galerias e os negociantes de arte internacionais", explicaram os jovens empresários à DW África, acrescentando.

Ambos vieram pela primeira vez ao Web Summit para divulgar o projeto e encontrar os parceiros certos, face à oportunidade e ao capital que representam a arte contemporânea africana.

Consultas médicas virtuais

A Dr. Moz, uma plataforma de telemedicina pioneira em Moçambique, lançada em maio deste ano e desenvolvida por um parceiro português, veio a Lisboa apresentar a teleconsulta via online. "O objetivo é servir como uma hub de informação na área de saúde e bem-estar", disse a co-fundadora Sabina Ali. "A telemedicina, por exemplo, permite instantaneamente realizar uma consulta" básica online, explicou.

Sabina Ali quer introduzir consultas médicas online em Moçambique

O advogado moçambicano Ebrahim Bhikha criou a LAW TECHNOLOGY SOLUTIONS para desenvolver aplicativos que oferecem soluções jurídicas para o mercado moçambicano. "Um dos aplicativos que está numa fase final – e espera-se que seja lançado no próximo ano –, chama-se Mobile Legis; tem a ver com compilação de leis de Moçambique”, disse Bhikha à DW África.

O aplicativo vai congregar toda a legislação antes publicada em papel nos boletins da República, facilitando com mais eficiência a vida dos utilizadores no que toca à pesquisa e recolha de informação, explicou. O advogado veio à Web Summit para recolher experiências de soluções tecnológicas neste domínio e perceber qual a tendência do mercado noutros países com vista a melhorar a funcionalidade dos aplicativos.