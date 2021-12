MEDIATECA

Start-up sul-africana cria soluções elétricas contra apagões na rede pública

Os países em desenvolvimento já começam a usar fontes de geração de energia limpa à medida que o mundo tenta lidar com as alterações climáticas. Na África do Sul, uma start-up está a instalar painéis solares e baterias para os consumidores domésticos e empresariais.