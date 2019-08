Sorteio da Liga Europa com quatro equipas portuguesas

Bem-vindo à Liga dos Campeões 2019/20

Bayern Munique

Depois das saídas de Ribéry e Robben, o Bayern Munique trouxe de empréstimo, Coutinho (Barcelona) e Perisic (Inter de Milão). Talento continua a não faltar para alimentar com golos, um dos melhores avançados do mundo, Robert Lewandowski. O polaco, agora com 31 anos, é um nome respeitado no futebol mundial, mas falta aquele troféu europeu para selar uma grande carreira no futebol.