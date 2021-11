A Somalilândia é um Estado não-reconhecido internacionalmente. Embora pertença oficialmente à Somália, a região declarou unilateralmente a sua independência em 1991.

Localizada na região do Corno de África, o território incorpora a antiga Somalilândia Britânica, delineada por tratados internacionais realizados entre 1888 e 1897 e faz fronteira com o Djibuti, a oeste, Golfo de Áden, a norte, Etiópia, a sul, e Somália (Puntlândia) a leste. A Somalilândia é formada por seis regiões administrativas. A sua capital é Hargeisa. O somali, inglês e árabe são as línguas oficiais deste estado. A Somalilândia segue um sistema de república presidencialista.