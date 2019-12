Somalilândia: Instabilidade política ameaça segurança no território  

Laas Geel: pinturas milenares na Somalilândia

Se gosta de arte antiga, é por aqui

"Estas são das mais importantes pinturas rupestres no leste de África", explica Xavier Gutherz, um arqueólogo francês que mostrou ao mundo as cavernas de Laas Geel em 2002. São importantes "pela grande quantidade e qualidade dos painéis e pela singularidade das representações do gado e das pessoas." As cavernas ficam a 55 quilómetros a nordeste da capital da Somalilândia, Hargeisa.