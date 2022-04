Somália: PM dá ordem de expulsão a diplomata moçambicano enviado da UA

O gabinete do primeiro-ministro da Somália, Mohamed Hussein Roble, anunciou ter declarado o diplomata moçambicano Francisco Madeira persona non grata "por se envolver em atos incompatíveis com o seu estatuto de representante da Comissão da União Africana" e ordenou-lhe que deixasse a Somália no prazo de 48 horas.

A declaração publicada no Twitter esta quinta-feira (07.04) não avançou as razões da decisão do primeiro-ministro.

O diplomata de Moçambique atua desde 2015 como representante especial do chefe da Comissão da União Africana (UA) na Somália.

Presidência não concorda com decisão do Governo

No entanto, a Presidência da República da Somália descreveu a decisão do chefe do Governo como ilegal.

A Presidência disse no Twitter que "não recebeu queixas de interferência com a sua soberania e não apoia qualquer ação ilegal contra o embaixador Francisco Madeira".

O gabinete do Presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, mais conhecido como Farmajo, também disse ter instruído o Ministério dos Negócios Estrangeiros a pedir desculpa à UA pela "decisão ilegítima e imprudente de um gabinete não autorizado" para o efeito.

Crise na Somália

Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU votou unanimemente a favor de uma nova força de manutenção da paz para a Somália, onde os insurgentes do Al-Shabaab têm tentado derrubar o Governo há mais de uma década.

A Missão de Transição da União Africana na Somália (ATMIS) substitui a Missão da União Africana na Somália (AMISOM), que foi criada pelo Conselho de Segurança em 2007.

A missão expulsou combatentes do Al-Shabaab de Mogadíscio em 2011, criando estabilidade suficiente para que o Governo e as agências federais tomassem forma, e duas voltas eleitorais foram realizadas.

Mas uma amarga luta pelo poder entre Farmajo e Roble tem impedido os esforços para realizar eleições há muito adiadas após a expiração do mandato do Presidente em fevereiro de 2021.