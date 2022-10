Somália: Número de mortos em explosões de carros-bomba sobe para 100

As explosões de dois carros-bomba, este sábado (29.10), na capital da Somália, Mogadíscio, causaram pelo menos 100 mortos e cerca de 300 feridos, confirmou, este domingo (30.10), o Presidente Hassan Sheikh Mohamud, que apelou à ajuda da comunidade internacional.

"Pedimos aos nossos parceiros internacionais e aos muçulmanos de todo o mundo que enviem médicos para aqui, uma vez que não podemos enviar todas as vítimas para fora do país para tratamento", disse ele.

O anterior balanço apontava para 30 mortos e 35 feridos.

Também em delcarações à imprensa, o porta-voz da polícia, Sadik Dudishe, afirmou que entre as vítimas estão crianças, idosos e mulheres.

O ataque deu-se no cruzamento de Zobe, cenário de um outro atentado do grupo extremista, em 2017, que matou mais de 500 pessoas

Alvo seria o Ministério da Educação

As explosões, que alegadamente teriam como alvo o Ministério da Educação, ocorreram no distrito de Zobe, no dia em que o Presidente, o primeiro-ministro e outros dirigentes políticos se reuniam para discutir o combate ao extremismo violento.

O primeiro-ministro, Hamza Abdi Barre, expressou a determinação do Governo no combate ao Al-Shabab.

O ataque não foi reivindicado.