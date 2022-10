Somália: Ataques do grupo Al-Shabaab provocam dezenas de mortos

Os ataques da última segunda-feira (03.10), atribuídos ao grupo terrorista Al-Shabaab, foram provocados por três bombistas suicidas, que se faziam transportar em igual número de viaturas. Estima-se que haja cerca de 100 pessoas hospitalizadas.

Até à última terça-feira (04.10), os residentes da na província de Hiran, no centro da Somália ainda proucravam corpos entre os escombros dos edifícios destruídos nos ataques, que se iniciaram num campo militar que também alberga escritórios do governo local e atingiram vários bairros e zonas comerciais.

Em entrevistas à DW África, os moradores da região classificaram que estes foram os piores ataques dos últimos anos. "Perdi o meu amigo e hoje encontrámos o seu corpo debaixo dos escombros. Outras famílias ainda estão à procura dos seus entes queridos. A catástrofe aqui vai além do imaginável. Eles afirmam ser verdadeiros crentes, mas isto não é uma obra para o Islão", conta Hassan Ali, um comerciante de 23 anos.

Abdisalan Mohamed, vendedor de roupas de 27 anos, diz que devido aos ataques perdeu parte do seu negócio. "As lojas foram completamente destruídas. Havia aqui perto de 20 bancas de venda de roupas ao ar livre, 90% desse comércio foi destruído pelas explosões. Eu perdi 60% do meu negócio", lamenta.

Al-Shabaab reivindica ataques

Os ataques já foram reivindicados pelo grupo islamista Al-Shabaab, que ameaçou continuar a atacar as comunidades, enquanto as lideranças locais e as tropas governamentais no centro da Somália se mobilizarem contra o grupo.

Somália: Grupo terrorista al-Shabab é financiado com extorsão

O vice-presidente regional do estado de Hirshabelle, Yusuf Ahmed Hagar, que sobreviveu aos bombardeamentos de segunda-feira, diz que os ataques não dissuadirão a sua administração, os líderes locais e o governo nacional de lutar contra os terroristas.

"As minhas condolências a todos aqueles que perderam as suas vidas, incluindo funcionários do governo local e civis. Desejo também uma rápida recuperação aos feridos. Os atos hediondos terroristas nunca nos desencorajarão. Eles querem criar medo entre as comunidades que pegam em armas para combater os terroristas, mas isso não funcionará para os terroristas", sublinhou.

Revolta dos líderes comunitários

As lideranças comunitárias no centro e sul da Somália mobilizaram milícias locais com a ajuda do governo somali para combater a Al-Qaeda, ligada ao grupo Al-Shabaab.

A revolta dos líderes comunitários intensificou-se após os terroristas terem emboscado um grupo que transportava ajuda humanitária na província de Hiran, matando pelo menos 20 civis, em setembro passado.

Entretanto, o comando dos EUA em África disse que matou um líder sénior da Al-Shabaab em coordenação do governo da Somália em 1 de outubro.

Contudo, a derrota do Al-Shabaab no centro da Somália a longo prazo dependerá da capacidade das autoridades locais e federais somalianas de proporcionar boa governação e segurança.