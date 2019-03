Solidariedade em Cabo Delgado: moçambicanos doam parte do seu salário às vítimas do ciclone

O ciclone Idai já foi classificado como o maior desastre humanitário vivido em Moçambique: famílias e instituições públicas e privadas perderam praticamente tudo. Os apelos do Governo à solidariedade crescem a cada dia que passa. E os apoios chegam de todo o lado, até das províncias com menos recursos.

É assim que cerca de 12 toneladas de ajuda humanitária saíram esta quinta-feira (28.03) da cidade de Pemba, capital da província moçambicana de Cabo Delgado, para as zonas afetadas pelo mau tempo no centro do país.

Alimentos, vestuário, produtos de limpeza e de higiene e outros bens foram doados por moradores, funcionários públicos, empresários e organizações humanitárias e religiosas. Esta foi a resposta de Pemba ao apelo de solidariedade lançado pelo governador de Cabo Delgado, Júlio José Parruque.

"É uma catástrofe humanitária e precisamos de agir. Todos nós partilharmos o pouco que temos é assim que iremos ajudar os nossos irmãos a ultrapassarem este grande sofrimento e no fim de tudo, o nosso ganho será o prazer de termos contribuído de alguma forma", exortou Júlio Parruque.

Um dia de salário para apoiar as vítimas

Membros do governo provincial e dos distritos de Cabo Delgado doaram um dia do seu salário mensal para apoiar as vítimas dos estragos causados pelo ciclone tropical Idai. E no Conselho Autárquico de Pemba, o elenco do edil Florete Simba Motarua também disse que vai doar um por cento dos ordenados, para além de outras contribuições.

Mais donativos poderão seguir para o centro do país nos próximos dias. Voluntários da Cruz Vermelha de Moçambique em Cabo Delgado estão no terreno a realizar peditórios, conta o secretário provincial da organização humanitária, José Tomás.

"Neste primeiro lote ainda é cedo para adiantar os bens que recebemos. Há muitas promessas e não podemos parar de satisfazer a vontade das pessoas. Portanto, temos de ir até lá recolher esses bens e trazer para aqui."

Beira: Vida difícil após ciclone Idai Beira após ciclone O ciclone Idai destruiu mais de 90% da cidade da Beira, no centro de Moçambique, segundo a Cruz Vermelha. Milhares de pessoas ficaram desalojadas. Muitas estão em centros de acomodação, outras refugiaram-se em edifícios no centro da cidade. Estas famílias viviam no bairro pesqueiro da Praia Nova, inundado pelas águas, e refugiaram-se aqui.

Beira: Vida difícil após ciclone Idai Medo de doenças Aqui, nos escombros de um edifício onde havia uma loja de colchões, vivem mais de 180 pessoas, incluindo crianças. Dormem em cima de plásticos, sem redes mosquiteiras. E o risco de contrair malária é grande. As autoridades locais estão preocupadas com a possível eclosão de doenças, também por causa das águas paradas e da falta de saneamento básico. Foram confirmados cinco casos de cólera na Beira.

Beira: Vida difícil após ciclone Idai À espera de realojamento Elisa morava no bairro da Praia Nova e vive agora na antiga loja de colchões. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais (INGC) prometeu realojar as pessoas que aqui estão, e chegou a registar os seus nomes, conta Elisa. Mas, até agora, ela e os outros continuam à espera.

Beira: Vida difícil após ciclone Idai Começar do zero Pedro vende produtos alimentares: arroz, bolachas, sal, tomates. Mas perdeu toda a sua mercadoria com o ciclone Idai. Como este comerciante, muitos outros habitantes da região perderam as suas fontes de rendimento - na agricultura, por exemplo. A ONU pede apoios para estas pessoas. Pedro tinha uma pequena poupança e, entretanto, já conseguiu comprar produtos para vender na Praça do Município.

Beira: Vida difícil após ciclone Idai Vida mais cara Os preços dos alimentos e dos materiais de construção subiram depois da passagem do ciclone Idai. E as filas são grandes para comprar produtos básicos como arroz, farinha ou óleo alimentar. Nos centros de acomodação, as vítimas do ciclone alertam que a comida não chega. Uns conseguem arranjar comida distribuída pelas autoridades ou por parceiros, outros não.

Beira: Vida difícil após ciclone Idai Especulação de preços O preço do tomate aumentou para quase o triplo do habitual. Antes, um quilo rondava 70 meticais (quase um euro); agora, pode custar entre 180 e 200 meticais (2,80 euros). As vendedeiras alegam que os fornecedores aumentaram o preço da caixa de tomate. As autoridades avisam, no entanto, que, se alguém for apanhado a especular preços, será punido com "mão dura".

Beira: Vida difícil após ciclone Idai Reconstrução Depois da passagem do ciclone Idai, o edil Daviz Simango disse em entrevista à DW que a Beira se tornou uma "cidade fantasma". Segundo Simango, recuperar a cidade e voltar à normalidade é um "desafio enorme". O Governo moçambicano apelou esta quarta-feira (27.03) ao setor privado, à sociedade civil e aos parceiros internacionais para continuarem a apoiar a reconstrução da região afetada. Autoria: Arcénio Sebastião (Beira)



Apoio às populações vítimas dos ataques

Para além das vítimas do ciclone tropical, os bens angariados em Cabo Delgado destinam-se também a apoiar as populações vítimas dos ataques de insurgentes na província, disse António Mapure, secretário permanente provincial, na cerimónia que marcou a remessa do primeiro lote de ajuda.

"Eu quero, em nome do governo agradecer e saudar esse gesto e também ao mesmo tempo exortar para continuarmos estes gesto de irmandade, não só para as vítimas do ciclone Idai, na região centro do país, mas também para as nossas comunidades de Cabo Delgado, como sabemos, têm sido alvo de ações de malfeitores".

Pelo menos 150 pessoas já foram mortas

Desde 2017, os grupos armados já mataram pelo menos 150 pessoas. Os ataques mais recentes contra povoações e transportes coletivos aconteceram na última semana em vários distritos.

Nos armazéns do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), em Cabo Delgado, ainda existem mais de 25 toneladas de diversos produtos, como explicou à DW África Elizete Manuel, delegada do INGC na província.

"Estamos em negociação de mais um camião para poder rapidamente fazer a evacuação. Gostaríamos que fosse dentro de dois ou três dias para retirarmos imediatamente estes bens. Isto foi recolhido exatamente para as nossas comunidades."