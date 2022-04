Soldados ucranianos terão matado prisioneiros russos feridos

O vídeo partilhado em plataformas de conversação online mostra três tiros a serem disparados contra um homem ensanguentado, deitado na estrada, ao lado de um soldado russo morto, e que parece respirar com dificuldade. Usa braçadeiras brancas, aparentemente iguais às utilizadas pelas forças russas.

A informação foi verificada por vários meios de comunicação internacionais, entre os quais a agência de notícias Reuters.

"Olha, ele ainda está vivo, está ofegante... Acabou", diz uma voz, antes de se ouvirem os primeiros dois tiros no vídeo. Um terceiro tiro é disparado depois de o soldado continuar a mover-se. Nas imagens, não é possível observar quem faz os disparos.

O vídeo, com mais de dois minutos, mostra outros dois soldados mortos na estrada, ambos com braçadeiras brancas. Um deles está com as mãos amarradas atrás das costas e parece baleado na cabeça. Um veículo blindado russo surge abandonado nas proximidades.

A Reuters não conseguiu estabelecer a data exata do vídeo, que foi noticiado pela primeira vez pelo jornal norte-americano The New York Times. No entanto, a agência de notícias geolocalizou-o numa zona norte da vila de Dmytrivka, não muito longe da cidade de Busha, a noroeste de Kiev, onde a Ucrânia acusou as forças armadas da Rússia de crimes de guerra. Moscovo disse que a filmagem de cadáveres em Busha foi encenada.

Ucrânia admite incidentes isolados

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse esta quinta-feira (07.04) que não viu o vídeo em questão, mas admitiu que já ouviu falar do mesmo.

"Quero assegurar-vos que o Exército ucraniano observa as regras da guerra... Claro que pode haver incidentes isolados de violação dessas regras, e eles serão definitivamente investigados", asseverou.

Protesto em frente à embaixada alemã em Vilnius contra a guerra na Ucrânia

Já esta sexta-feira (08.04), o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu, no Parlamento finlandês, armas e sanções "poderosas" do Ocidente contra a Rússia.

Numa intervenção por videoconferência perante os deputados, o chefe de Estado ucraniano criticou aqueles que fazem o seu país esperar: "Esperar pelas coisas de que precisamos desesperadamente, esperar pelos meios para defender as nossas vidas".

"Precisamos de armas que alguns de nossos parceiros na União Europeia têm", reiterou.

O líder ucraniano pediu também à Europa que lance um "cocktail Molotov" de sanções contra a Rússia, referindo-se ao nome das bombas incendiárias artesanais popularizadas pelos finlandeses durante a guerra contra a União Soviética na II Guerra Mundial. "Por quanto tempo a Europa pode ignorar um embargo contra o petróleo russo? Por quanto tempo?", questionou.

Mais sanções

Representantes dos 27 países membros da União Europeia (UE) decidiram na quinta-feira um embargo ao carvão russo e o encerramento dos portos europeus aos navios da Rússia, como parte de uma quinta série de sanções contra Moscovo.

Esta sexta-feira, a UE congelou ativos de oligarcas e instituições da Rússia e da Bielorrússia que totalizam quase 30 mil milhões de euros, divulgou a Comissão Europeia, em comunicado. Os ativos congelados incluem barcos, helicópteros e bens imóveis, além de obras de arte avaliadas em 6,7 mil milhões de euros, conforme detalhou o Executivo do bloco comunitário.

A Comissão Europeia informou que está prevista para esta sexta-feira uma reunião do "Grupo e Trabalho de Congelamento e Confisco", com representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia, para discutir a cooperação internacional na aplicação das sanções.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, anunciou em Kiev o regresso do embaixador da União Europeia à capital ucraniana, para que o bloco europeu e a Ucrânia possam "trabalhar juntos de forma ainda mais direta e estreita".

"A União Europeia volta a Kiev", anunciou o Alto Representante da UE para a Política Externa na capital ucraniana, para onde viajou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Comitiva da Comissão Europeia em Kiev, com presidente daquela instituição europeia, Ursula von der Leyen, ao centro

Ataques prosseguem

As forças russas tentaram entrar em Kiev nos primeiros dias da invasão da Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro, mas a cidade resistiu aos ataques russos e o Governo continuou a trabalhar desde a capital, tendo Josep Borrell considerado "impressionante" a forma como as autoridades conseguiram prosseguir o seu trabalhado "em circunstâncias tão difíceis".

No entanto, os combates continuam na zona leste da Ucrânia. O número de mortos num ataque que esta sexta-feira visou a estação ferroviária de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, subiu para pelo menos 39, incluindo quatro crianças, e há 87 pessoas feridas, segundo o governador de Donetsk.

Entre os feridos está um "número significativo" de casos graves, referiu Pavlo Kirilenko, através de uma mensagem na sua conta na rede social Twitter.

A ofensiva militar da Rússia na Ucrânia matou pelo menos 1.611 civis, incluindo 131 crianças, e feriu 2.227, entre os quais 191 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,3 milhões para os países vizinhos, naquela que é a pior crise de refugiados na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.