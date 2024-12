RMDDH pede comissão independente quanto à morte de reclusos

A Rede exige "uma investigação conduzida por uma comissão independente para apurar as causas da evasão dos reclusos (...) A investigação deve apurar as circunstâncias em que os reclusos foram executados com vista à responsabilização dos autores morais e materiais desta carnificina", lê-se no comunicado da RMDDH, entidade que congrega diversas organizações da sociedade civil.

Em causa está a morte de pelo menos 33 pessoas, de acordo com as autoridades moçambicanas, na sequência da evasão de 1.534 reclusos de dois estabelecimentos penitenciários localizados na província de Maputo.

O vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Filimão Suaze, visitou a cadeia no sábado, tendo anunciado que pelo menos 280 reclusos foram recpaturados e que foi instaurada uma comissão de inquérito para perceber como terá sido preparada a evasão.

Mais de 1500 reclusos fugiram de prisões em Maputo Foto: Alfredo Zuninga/AFP

Execuções dentro das prisões

Após a evasão, imagens postas a circular mostraram alguns reclusos recapturados em conversas com as Forças de Defesa e Segurança (FDS), sendo que os mesmos, segundo a RMDDH, surgem noutros vídeos já mortos no interior dos estabelecimentos penitenciários.

"Os vídeos revelam, de forma inequívoca, que as execuções tiveram lugar nos estabelecimentos penitenciários e foram premeditadas e executadas com requintes de crueldade. Agentes das FDS aparecem em vídeos a identificar alguns reclusos mortos e a pisotear corpos das vítimas", escreve-se no documento da Rede.

Além de exigir uma comissão independente para investigar as causas da evasão, a rede apontou no comunicado que estão em causa "divergências insanáveis" resultantes das explicações dadas pelas autoridades moçambicanas e dos depoimentos de alguns reclusos postos a circular nas redes sociais face às circunstâncias que culminaram com a sua evasão.

"As organizações subscritoras defendem que, pela gravidade dos factos, a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, o ministro do Interior, o Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique e o Diretor do Serviço Nacional Penitenciário devem assumir as consequências políticas, colocando os seus lugares à disposição", acrescenta-se no documento da rede, em que se apela ainda à intervenção de organizações internacionais dos direitos humanos face às mortes de reclusos.