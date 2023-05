Malanje: Casas e cargos só para militantes do MPLA

O músico e ativista cívico, João Mateus, de 30 anos, acusa algumas instituições do Estado em Malanje de promover a cultura do tráfico de influências na província. E enumera vários exemplos.

Distribuição de casas só a militantes do partido do poder

Sinal disso, diz, são as inúmeras irregularidades, registadas durante o processo de distribuição das 500 casas no bairro 'Carreira de Tiros', na cidade: "90 por cento da população que recebe vivendas são filiados do partido [no poder] MPLA. Quase sempre, quando há distribuição de propriedades, essas pessoas estão lá, a encostar-se, e estão sempre a receber."

Segundo uma nota do governo provincial, o processo favoreceu o mesmo núcleo que já tinha beneficiado de equipamentos sociais em edições anteriores.

Músico e ativista cívico, João Mateus, acusa instituições do Estado de promover a cultura do tráfico de influências Foto: N. Camuto/DW

A diretora da Inspeção Geral da Administração do Estado (IGAE) em Malanje já reagiu. Em declarações à DW África, Zinga do Céu revelou que estão em fase de apuração estas e outras denúncias de tráfico de influências na província: "As denúncias que estão a ser recebidas, foram recebidas junto da IGAE, e estão a merecer o devido tratamento: mas deixe-me dizer, que carecem de um processo de averiguação", afirma Zinga do Céu, e esclarece: "As coisas não são do estilo 'entrou hoje, já amanhã temos uma informação em como podemos apurar os factos imediatamente'".

Não se ascende a qualquer cargo sem exibir um cartão de militante

Segundo o jurista Carlos Xavier, ouvido pela DW África, a sociedade local tem de combater o que apelida de "total influência do MPLA". Só assim é que as populações, em geral, poderão prosperar. Caso contrário, apenas os militantes do partido no poder prosperam, enquanto a sociedade, em geral, empobrece. Carlos Xavier dá o exemplo dos cargos escolares: "Em todas as escolas daqui de Malanje, para você ser diretor de escola, ter um cargo de direção da escola, ter um cargo de subdirector pedagógico ou administrativo ou coordenador de uma disciplina qualquer, você tem que exibir um cartão de militante, ao arrepio da Constituição nos termos do quinquagésimo terceiro artigo."

"A corrupção está generalizada, mas praticamente não é punida", afirma o jurista Carlos Xavier Foto: Fotolia/ia_64

Outro jurista, ouvido pela DW África, de nome Israel da Silva, afirma que o tráfico de influências é "um fenómeno que ganha contornos alarmantes na administração pública", porque acaba por tornar-se um fardo pesado para o cidadão comum: "Há um conjunto de pessoas que procuram, a todo o custo, mesmo sendo licenciados, ingressar num ou noutro concurso - e para tal estão dispostas a pagar de uma maneira ou outra. Há envolvidos em processos, que pagaram dinheiro nos concursos passados, e que, mesmo assim, não entraram."