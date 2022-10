Internacional

"Sky Shield": Países europeus aliam-se para reforçar defesa aérea

Catorze países europeus aliaram-se à Alemanha para comprar novos sistemas de proteção aérea, numa altura em que a NATO reforça as suas defesas para lidar com as ameaças russas.

A Alemanha entregou sistemas de defesa aérea IRIS-T à Ucrânia e prepara-se para adquirir mais unidades com os aliados

O anúncio foi feito esta quinta-feira (13.10), em Bruxelas, à margem da reunião dos ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). A Alemanha e mais 14 aliados europeus concordaram em comprar em conjunto sistemas de defesa aérea. Trata-se da iniciativa europeia "Sky Shield", anunciada em agosto pelo chanceler alemão Olaf Scholz, que visa a compra dos avançados sistemas de defesa Patriot e IRIS-T, avançou a ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht. O grupo está também de olho na potencial aquisição do sistema Arrow 3, com tecnologia israelita e norte-americana, disse Lambrecht. "Estes são tempos ameaçadores e desafiantes", alertou Lambrecht após a assinatura de uma "carta de intenções" à margem da reunião da NATO em Bruxelas. Os signatários incluem a Bélgica, Bulgária, República Checa, Finlândia, Hungria, Letónia, Holanda, Noruega, Roménia, Eslováquia e Eslovénia, juntamente com o Reino Unido, Lituânia, Roménia e Estónia, de acordo com os diplomatas. Defesa aérea da Europa A iniciativa para um sistema europeu de defesa aérea surge numa altura em que a Rússia continua a bombardear a Ucrânia, após quase oito meses de guerra. As duas guerras na Europa podem piorar Os aliados da NATO tentam encaminhar mais sistemas de defesa aérea para a Ucrânia, mas admitiram que têm poucos sistemas avançados ao dispor. As novas unidades a serem adquiridas ao abrigo do programa alemão destinam-se a ajudar a proteger os céus dos países da NATO e, segundo os signatários do plano, não deverão ser entregues a Kiev. Programa "crucial" O secretário-geral Adjunto da NATO, Mircea Geoana, afirmou que o programa de defesa aérea europeu "é ainda mais crucial hoje em dia, uma vez que assistimos aos ataques implacáveis e indiscriminados de mísseis pela Rússia na Ucrânia, matando civis e destruindo infraestruturas importantes". "Os novos recursos, totalmente interoperáveis e perfeitamente integrados na defesa aérea e antimísseis da NATO, aumentariam significativamente a nossa capacidade de defender a aliança de todas as ameaças aéreas e antimísseis", afirmou. Ao apresentar o programa, em agosto, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que a iniciativa seria "um ganho de segurança para toda a Europa". Na ocasião, Scholz argumentou que a defesa aérea conjunta provaria ser mais rentável do que se cada país construísse os seus próprios sistemas de defesa aérea. Guerra na Ucrânia: Quanto poderá ganhar a indústria das armas?

