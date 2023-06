Sissoco e Simões Pereira: "Conversa absolutamente tranquila"

Depois das farpas públicas dos últimos dias, hoje em audiência, Sissoco e Simões Pereira concordam com necessidade e responsabilidade de resolução das questões do interesse do país.

O líder da coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI - Terra Ranka) vencedora das eleições legislativas na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, disse hoje que a audiência com o chefe de Estado decorreu na absoluta tranquilidade.

Simões Pereira disse ter estado no palácio da presidência em Bissau, a convite de Umaro Sissoco Embaló, com quem conversou durante mais de três horas, sobre vários assuntos do interesse da Guiné-Bissau.

"Tivemos todas essas horas numa conversa absolutamente tranquila. Passámos em revista toda a situação política e não só", adiantou o também presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Nos últimos dias, os dois líderes políticos trocaram farpas públicas com o Presidente a sublinhar ter poderes para, entre outros, dirigir as reuniões do Conselho de Ministros, após Simões Pereira ter afirmado que o próximo Governo iria impor o império da lei na Guiné-Bissau.

Em declarações aos jornalistas, à saída da audiência em que se fez acompanhar de Geraldo Martins e Califa Seidi, vice-presidentes do PAIGC, Simões Pereira defendeu a necessidade de haver diálogo, análise e ponderação entre os atores políticos guineenses.

Os interesse dos país

O líder do PAIGC destacou que as duas partes partilharam as respetivas preocupações e acabaram por concordar na necessidade de que têm responsabilidades de criar um quadro institucional para a resolução das questões do interesse do país.

Domingos Simões Pereira afirmou aos jornalistas que não poderia divulgar os detalhes de toda a conversa que manteve com Umaro Sissoco Embaló, mas adiantou que obteve o aval daquele para que seja criada uma equipa de transição que irá trabalhar com o executivo cessante.

O líder do PAIGC disse, no sábado, num comício de celebração da vitória eleitoral, que era urgente a criação desta equipa para começar a tomar medidas perante as exigências da população, nomeadamente para a descida dos preços de produtos de primeira necessidade e a comercialização da castanha de caju, principal produto agrícola e de exportação do país.

O novo parlamento

Em relação à data da entrada em funções do novo parlamento e consequentemente do Governo, Simões Pereira reforçou a vontade da PAI -- Terra Ranka em ver encurtados os prazos legais, mas disse compreender que haja outros que são de cumprimento obrigatório, por força da Constituição da República.

O líder da coligação que elegeu 54 dos 102 deputados ao parlamento, conquistando assim a maioria absoluta, desmentiu que haja um mal-estar com o Presidente da República e sublinhou que nunca quis mandar recados a Umaro Sissoco Embaló, com quem, disse, sempre falou de forma aberta e honesta.

Farpas públicas

"O Presidente é uma pessoa frontal e eu também o sou", observou Domingos Simões Pereira.

Os confrontos políticos entre os dois têm sido recorrentes desde que se defrontaram na segunda volta das presidenciais de 2019, quando Simões Pereira contestou a vitória de Sissoco Embaló.

Recentemente, na campanha para as legislativas, o chefe de Estado chegou a dizer que nunca iria nomear o líder do PAIGC como primeiro-ministro, mas depois da divulgação dos resultados recuou nesta posição.