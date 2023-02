Na Turquia, 6.957 corpos foram retirados dos escombros de acordo com a Afad, organismo de socorro turco que contabiliza pelo menos 37 mil feridos. Segundo as autoridades e médicos sírios, contabilizam-se 2.547 mortos no norte da Síria.

Três estudantes moçambicanos ficaram desalojados na Turquia após os sismos que abalaram o país e a Síria.

O anúncio foi feito esta terça-feira (07.02) pelo Governo de Moçambique no final da reunião do Conselho de Ministros.

"Na Turquia foram identificados três estudantes moçambicanos que neste momento estão sem abrigo. O Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD), em coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (Minec), estão a trabalhar para criar condições de abrigo e também as mínimas condições para que esses moçambicanos possam estar em segurança", disse Ludovina Bernardo, porta-voz do Conselho de Ministros.

O Governo garante prestar apoio aos estudantes. "Queremos assegurar que o Governo está a tomar todas as medidas para que eles estejam acomodados e acautelar a sua sobrevivência neste momento naquele país, mas também possam repor as suas condições de habitação e estabilidade", referiu.

Sobreviventes do sismo carregam bens alimentares em Kahramanmaras, Turquia Foto: Suhaib Salem/REUTERS

Dificuldades operacionais

O mau tempo tem dificultado as operações de resgate e torna ainda mais difícil a situação dos sobreviventes, que sofrem com o frio e têm de recorrer a lareiras improvisadas.

A União Europeia mobilizou cerca de 1200 equipas de resgate e cães de busca para a Turquia, de 19 Estados-membros.

A Alemanha irá ajudar "com todos os meios", garantiu o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Sismo: Número de mortos continua a aumentar

"Estamos agora no processo de coordenação com o Governo turco, mas também, claro, com todos os países na Europa, e não só, que ofereceram ajuda. Agora é tudo uma questão de rapidez, e é exatamente isso que pusemos em marcha", afirmou o político.

Segundo uma estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de pessoas afetadas pelos sismos pode chegar aos 23 milhões.

As Nações Unidas vão avançar com uma ajuda inicial de 25 milhões de dólares para apoio humanitário às vítimas dos sismos na Turquia e na Síria.

Também o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou a criação de um fundo de 5.000 milhões de euros, destinados a ajudar as 10 províncias afetadas, declaradas como zona de desastre.

Na Turquia, foi ativado um estado de emergência que terá a duração de pelo menos três meses.

Notícia atualizada às 10h23 (UTC+1)