Sismo deixa rasto de destruição em Marrocos

Número de vítimas do forte sismo que abalou Marrocos na noite desta sexta-feira subiu para 820. Sismo abalou várias cidades do país. Vários líderes mundiais manifestaram já a sua solidariedade com as vítimas.

[Em atualização]

O balanço do terramoto que atingiu Marrocos na noite desta sexta-feira subiu para 820 mortos e 672 feridos, dos quais 250 graves, anunciou hoje o Ministério do Interior.

A província com mais vítimas registadas é Al Haouz, a sul de Marraquexe e próxima do epicentro, com 394 mortos, segundo o balanço até às 10:00 locais (mesma hora em Lisboa), citado pela agência espanhola EFE. Segue-se Taroudant (271 mortos), Chichaoua (91), Ouarzazate (31), Marraquexe (13), Azilal (11), Agadir (5), Casablanca (3) e Al Youssufia (1).

O terramoto, que ocorreu a uma profundidade de 18,5 quilómetros às 23:11 locais, com epicentro na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e em Espanha.

Segundo Governo marroquino, terão morrido pelo menos 632 pessoas Foto: Al Maghribi Al Youm via REUTERS

De acordo com as imagens reproduzidas pelos meios de comunicação social, nas redes sociais e por testemunhas, o terramoto causou danos consideráveis em várias cidades.

Através das redes sociais estão a ser divulgados vídeos de edifícios desabados e danificados, incluindo partes das famosas muralhas vermelhas que cercam a cidade velha da histórica Marraquexe, Património Mundial da UNESCO, onde os habitantes saíram às ruas em pânico.

Nas fotografias e vídeos publicados pelos internautas, podem ver-se grandes secções de escombros nas ruas da medina de Marraquexe e carros esmagados pelas pedras, segundo a agência francesa AFP.

O centro regional de transfusão de sangue de Marraquexe apelou aos habitantes para que doassem sangue para os feridos.

Sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter, com epicentro no centro de Marrocos, foi sentido também em Portugal e Espanha Foto: Abdelhak Balhaki/Reuters

O tremor também foi sentido em Rabat, Casablanca, Agadir e Essaouira, provocando o pânico entre a população.

Solidariedade

Nas últimas horas, multiplicaram-se as mensagens de condolências e solidaridade ao país.

Mussa Faki Mahamat, presidente da Comissão da União Africana, utilizou a sua página na rede social X (ex-Twitter) para enviar condolências ao rei de Marrocos, ao povo marroquino e às famílias das vítimas.

"Tomei conhecimento, com grande pesar, das trágicas consequências do terramoto que atingiu o reino de Marrocos", escreveu, enviando também "sinceras condolências a sua majestade o rei Mohammed VI, ao povo marroquino e às famílias das vítimas".

Também na mesma rede social, o chanceler alemão, Olaf Scholz, enviou uma mensagem de condolências, referindo-se às "terríveis notícias de Marrocos".

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse, por seu lado, que o seu país "está solidário com Marrocos neste momento trágico".

Também o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anfitrião da cimeira do G20 que se realiza este fim de semana em Nova Deli, disse estar "extremamente triste com a perda de vidas".

O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, descreveu a notícia do "terramoto devastador" em Marrocos como aterradora e disse que a União Europeia está pronta para ajudar o país.

"Os meus pensamentos estão com todas as pessoas afetadas por esta tragédia e com as equipas de salvamento envolvidas na operação de busca. A UE está pronta a apoiar Marrocos nestes tempos difíceis", afirmou.

A 24 de fevereiro de 2004, um terramoto de 6,3 na escala de Richter abalou a província de Al Hoceima, 400 quilómetros a nordeste de Rabat, causando a morte de 628 pessoas e danos materiais consideráveis. Também a 29 de fevereiro de 1960, um terramoto destruiu Agadir, na costa ocidental do país, matando mais de 12 mil pessoas, ou seja, um terço da população da cidade.