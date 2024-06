Simões Pereira disponível para as presidenciais guineenses

Domingos Simões Pereira diz estar disponível para concorrer às próximas presidenciais na Guiné-Bissau. Líder do PAIGC exige respeito aos prazos constitucionais para as eleições.

O presidente do Parlamento guineense, Domingos Simões Pereira, manifestou este sábado (01.06), em entrevista à agência de notícias Lusa, a sua disponibilidade para concorrer às próximas eleições presidenciais e exige que se respeitem os prazos constitucionais para a sua realização.

"Eu nunca fugi de reconhecer que, por tudo aquilo que tem sido o nosso percurso e o meu, particularmente, considero-me bem posicionado para continuar a merecer a confiança dos meus camaradas e se for designado lá estarei e como sempre disponível a dar o meu melhor nesse sentido", afirmou Simões Pereira.

O também líder do PAIGC, encontra-se em Lisboa para participar hoje no lançamento do livro "Guiné-Bissau - Pelas Flores de Quitafine: Um diálogo sobre perspetivas de democracia", de que é autor juntamente com a jornalista norte-americana Ricci Shryock, correspondente do The New York Times em Dacar.

O líder do PAIGC, partido que lidera a coligação PAI -- Terra Ranka, remete para o Comité Central do partido a decisão da escolha do candidato presidencial e recorda que as restantes formações que integram a coligação "serão ouvidas e terão direito a dar a sua opinião".

Bissau: "Tribunal deve invalidar a decisão de Sissoco"

Mandato presidencial

Domingos Simões Pereira contesta a leitura que está a ser feita em Bissau e salienta que o mandato do atual Presidente, Umaro Sissoco Embaló, termina em fevereiro de 2025, pelo que sobram apenas oito meses para organizar a próxima eleição presidencial.

"Eu compreendo que há toda uma preocupação do atual regime de distrair as pessoas invocando outras questões, chamando à colação e ao debate outras questões que não fazem qualquer tipo de sentido. Por exemplo falar-se de eleições legislativas, quando nós tivemos eleições legislativas em junho de 2023", destaca.

"Como é que se pretende que com a organização de novas eleições legislativas se vai resolver um problema que tem sido realmente uma absoluta incapacidade do atual Presidente viver num quadro de democracia? É triste o que está a acontecer", frisa.

"Deriva antidemocrática"

Domingos Simões Pereira manifesta-se determinado em prosseguir a luta contra o que considera ser a "deriva antidemocrática” do Presidnete Sissoco Embalí.

"Há que continuar a luta, mas isso não dispensa a necessidade da realização de eleições. Nós estamos a pouco mais de oito meses do fim do mandato do atual Presidente. O mandato que começou a 27 de fevereiro de 2020, e que, de acordo com a Constituição, até ao dia 27 de fevereiro de 2025 devemos conhecer o novo Presidente, o que significa que alguns meses antes deve haver novas eleições", reitera.