O Futebol Clube de Sevilha, ou simplesmente Sevilha FC, é um clube de futebol espanhol fundado a 25 de janeiro de 1890, na cidade de Sevilha, sul de Espanha.

O Sevilha tem como sede o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. No currículo deste clube contam-se vários troféus e títulos, o que a tornam na equipa mais bem-sucedida da região espanhola da Andaluzia. O Sevilha foi uma vez campeão da Primeira Liga espanhola (1945-46), cinco vezes campeão da Taça do Rei de Espanha (1934-35, 1938-39, 1947-48, 2006-07 e 2009-10), cinco vezes campeão da Taça da UEFA (2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15 e 2015-16), detém uma Supertaça de Espanha (2007) e uma Supertaça da UEFA (2005-06). O Sevilha FC mantém uma rivalidade histórica com o Real Betis, também de Sevilha, com o qual protagoniza o famoso dérbi da Andaluzia.