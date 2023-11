Serra Leoa: Tentativa de golpe eleva tensões na região

Autoridades da Serra Leoa consideram confrontos mortais em Freetown como uma tentativa de golpe. Com 21 vítimas, incluindo soldados e assaltantes, a CEDEAO se prepara para intervir.

As autoridades da Serra Leoa declararam hoje que estão a tratar os confrontos que causaram a morte de 21 pessoas na capital, Freetown, no domingo, como uma "tentativa falhada de golpe de Estado".

"Abrimos uma investigação sobre uma tentativa de golpe [de Estado] falhada, pois um grupo de pessoas tentou derrubar o atual Governo recorrendo à força", disse o comissário da polícia William Fayia Sellu.

Segundo o comissário, continuam a perseguir aqueles que "tentaram derrubar uma autoridade legítima pela força".

Os acontecimentos provocaram a morte de 21 pessoas, entre as quais 14 soldados e três assaltantes.

"Os serviços de segurança dizem-me agora que os acontecimentos de 26 de novembro podem muito bem ter sido uma tentativa de golpe de Estado falhada (...) Estas pessoas podem ter tido a intenção de atacar ilegalmente e derrubar o Governo democraticamente eleito da Serra Leoa", afirmou o ministro da Informação, Chernor Bah.

Treze soldados e um civil suspeitos de envolvimento no atentado estão detidos, acrescentou o ministro.

polícia da Serra Leoa publicou as fotografias e as identidades de 34 homens e mulheres procurados no âmbito dos confrontos. Foto: UMARU FOFANA/REUTERS

CEDEAO pronta para acção

Como resposta ao acontecimento, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) pode enviar "elementos", se necessário, para a Serra Leoa, declarou fonte da organização através de um vídeo hoje divulgado.

A presidência da Serra Leoa publicou hoje (28.11) nas redes sociais imagens do Presidente Julius Maada Bio a receber uma delegação da CEDEAO e da Nigéria, que detém atualmente a presidência da comunidade.

"O Presidente da Autoridade (...) pediu-nos para sublinhar que a CEDEAO está pronta e empenhada em apoiar o povo da Serra Leoa nos seus esforços para reforçar a segurança nacional por todos os meios, incluindo o envio de elementos regionais, se necessário", afirmou o Presidente da Comissão da CEDEAO, Omar Alieu Touray, no vídeo, sem especificar a que "elementos" se referia.

Segundo o conselheiro de segurança nacional nigeriano, Malam Nuhu Ribadu, "a CEDEAO e a Nigéria não aceitarão qualquer interferência na democracia, na paz, na segurança e na estabilidade da Serra Leoa".

Invasão ao arsenal militar

Freetown viveu várias horas de confrontos armados entre as forças de segurança e assaltantes desconhecidos, que tentaram invadir um arsenal militar.

A prisão central e outros estabelecimentos prisionais foram invadidos e dezenas de reclusos alegadamente fugiram, mas segundo o ministro da Informação, "mais de 100 dos reclusos regressaram às prisões devido a uma busca aos suspeitos em fuga".

Hoje, a polícia da Serra Leoa publicou as fotografias e as identidades de 34 homens e mulheres procurados no âmbito dos confrontos.

Os 32 homens e duas mulheres classificados como "fugitivos" incluem soldados no ativo e reformados, agentes da polícia e civis.

O comunicado da polícia publicado nas redes sociais promete uma "bela recompensa" a quem fornecer informações que levem à sua captura.