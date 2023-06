Serra Leoa prepara-se para eleições cruciais

Cerca de 3,4 milhões de eleitores da Serra Leoa são chamados no sábado a votar no próximo Presidente do país. Considerada uma disputa muito acirrada, nas ruas protesta-se e pede-se uma eleição limpa.

As eleições de sábado são consideradas por alguns analistas como uma corrida muito renhida entre os doisprincipais candidatos - o atual Presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, e o líder da oposição, Samura Kamara.

O presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, vai tentar a reeleição nas eleições gerais cruciais de sábado - as quintas desde a brutal guerra civil de 10 anos que deixou 50.000 mortos e centenas de milhares de deslocados, e que terminou em 2002.

Cerca de 3,4 milhões de eleitores elegíveis escolherão um novo presidente a partir de uma lista de candidatos que inclui o atual Bio e 12 outros concorrentes - embora existam dois candidatos distintos na frente.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Samura Kamara, do Partido do Congresso do Povo (APC), na oposição, é o principal adversário do Presidente Bio nas eleições de sábado.

Os dois homens disputaram as últimas eleições em 2018, tendo Bio saído vitorioso na sequência de uma segunda volta.

Os eleitores também elegerão membros do parlamento e outros representantes locais no sábado.

Na Serra Leoa, quase 60% da população de mais de 7 milhões de habitantes vive na pobreza.

O aumento do custo de vida tem alimentado a violência, a última das quais resultou na morte de dezenas de pessoas, incluindo forças de segurança, no ano passado, levando algumas pessoas a pedir a demissão do Presidente Bio.

Mensagens de campanha centram-se na economia

O governo tem sido alvo de críticas crescentes, mas o Presidente Bio - que representa o Partido do Povo da Serra Leoa (SLPP) - prometeu agora dar prioridade à melhoria do acesso ao ensino público e ao aumento da produção agrícola.

O seu governo atribuiu a culpa dos actuais problemas económicos a factores externos, como a pandemia do coronavírus e a guerra da Rússia na Ucrânia.

Mas o partido APC de Kamara tem criticado a forma como Bio tem gerido a economia e o elevado custo de vida.

Uma das promessas de campanha de Samura Kamara é a de corrigir a economia, mas ele enfrenta acusações de corrupção por alegadamente ter desviado fundos públicos de um projeto de renovação em Nova Iorque, quando era ministro.

O Presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, um antigo líder militar, está a tentar obter um segundo mandato de cinco anos Foto: Ali Balikci/AA/picture alliance

Abdul Fatoma, fundador e diretor executivo da Campaign For Human Rights Development International, um grupo local de defesa da democracia e dos direitos humanos, disse à DW que a corrupção, a economia e as condições de vida em geral vão estar em jogo nestas eleições.

"O público está ansioso por duas coisas", disse Fatoma, acrescentando que a sua organização fez 15 perguntas num inquérito, incluindo em quem pretendiam votar nas eleições de 24 de junho.

"A economia, a luta contra a corrupção e o emprego foram as principais prioridades", de acordo com os resultados do inquérito.

Fatoma salientou que os eleitores são agora mais perspicazes e que farão as suas escolhas com base no que sentem em geral.

"O nosso povo está agora sufocado pela corrupção", afirmou. Devido à inflação e às dificuldades gerais, "as pessoas têm mais interesse no bem-estar da economia".

Samura Kamara foi um antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Serra Leoa Foto: Frank Franklin/AP Photo/picture alliance

Agitação sobre o processo eleitoral

A campanha eleitoral tem sido, de um modo geral, pacífica, mas as tensões têm vindo a aumentar à medida que o dia da votação se aproxima.

Tem havido focos de protestos por parte de apoiantes dos partidos da oposição que questionaram os processos que conduziram às eleições.

Alguns eleitores estão preocupados com o ambiente geral que se vive antes das eleições, na sequência do protesto da oposição na capital, na quarta-feira.

"Vimos os primeiros sinais de alguma forma de violência em relação ao protesto que ocorreu ontem [quarta-feira], que foi conduzido pelo partido da oposição. Vimos alguma forma de violência entre os apoiantes do partido e as forças de segurança", disse à DW um residente da capital da Serra Leoa, Freetown.

Na semana passada, o candidato da oposição Kamara pediu a demissão dos comissários eleitorais do país. O seu partido afirmou que os comissários não eram capazes de realizar eleições livres e justas e queria que as eleições fossem adiadas.

O partido no poder, Bio, rejeitou em comunicado as exigências do partido de Kamara.

"O Partido do Povo da Serra Leoa (SLPP) está seriamente preocupado com as tentativas deliberadas do Congresso de Todo o Povo para perturbar as eleições pacíficas e inverter as conquistas democráticas da Serra Leoa", afirmou em comunicado na passada quinta-feira.

Reduzir a tensão política

Fatoma está preocupado com o facto de as declarações dos vários partidos políticos poderem aumentar a tensão antes, durante e depois das eleições.

"É uma grande preocupação porque as declarações dos políticos durante as suas campanhas estão a enviar ameaças directas à segurança nacional do nosso país e isso ajuda a minar a nossa democracia e a paz que construímos", disse à DW.

O chefe da comissão eleitoral da Serra Leoa, Mohamed Kenewui Konneh, disse que nenhum membro da sua equipa se demitirá na sequência do ultimato da oposição.

"Abordámos todas estas questões - pessoalmente e por escrito. Vamos prosseguir com as eleições", declarou aos jornalistas.

A equipa de observadores eleitorais da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) apelou, no entanto, a Konneh para que resolvesse todas as questões pendentes.

Mohamed Ibn Chambas, antigo presidente da Comissão da CEDEAO, que dirige a equipa, garantiu às partes interessadas o apoio e a determinação da CEDEAO em acompanhar a Serra Leoa na via da democracia no país.

"Esperamos, embora não uma eleição 100% pacífica, mas esperamos 70% a 80% de eleições pacíficas", disse um residente de Freetown à DW.

Até quinta-feira, as eleições pareciam demasiado renhidas para serem decididas, segundo os analistas. O vencedor deve obter 55% dos votos válidos expressos.

Se tal não acontecer, os dois primeiros candidatos da primeira volta irão a uma segunda volta duas semanas após o anúncio dos resultados.