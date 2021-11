Serra Leoa: Explosão de depósito de combustível faz pelo menos 92 mortos

Pelo menos 92 pessoas morreram, na noite desta sexta-feira (05.11), devido a uma explosão de um depósito de combustível na zona industrial de Freetown, capital da Serra Leoa.

O número foi confirmado à agência de notícias Associated Press pela mortuária do Hospital Connaught, que confirmou a receção de 92 corpos até à manhã deste sábado (06.11). No entanto, e segundo as autoridades, este é um número que pode subir nas próximas horas, devido ao elevado número de vítimas em estado grave.

De acordo com testemunhas oculares, a explosão foi causada por um veículo que se incendiou numa bomba de gasolina na sequência de um acidente rodoviário. O incêndio alastrou-se então para a vizinhança.

Vários corpos calcinados foram encontrados em carros e nas ruas adjacentes.

O vice-presidente da Serra Leoa, Mohamed Juledh Jalloh, visitou entretanto o local com uma delegação.

[Em atualização]