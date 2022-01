NOTÍCIAS

Será que a Ómicron significa o começo do fim da pandemia?

A variante Ómicron trouxe, até agora, menos mortes e hospitalizações do que se viu nas vagas anteriores. Com isso, especialistas estão a concluir que a cepa é menos perigosa. Muitos na África do Sul veem nisso uma chance de voltar à normalidade.