Sentença do TPI contra ex-rebelde ugandês Dominic Ongwen é conhecida hoje

A acusação defende que membros do LRA, grupo rebelde conhecido pela violência extrema, perpetraram crimes incluindo homicídio, violação, escravatura sexual, casamento forçado, tortura, pilhagem e recrutamento de crianças com menos de 15 anos para combates.

Dominic Ongwen, de 45 anos, é acusado de 70 crimes de guerra e crimes contra a humanidade, supostamente cometidos entre 2002 e 2005. Detido em 2015, permanece sob custódia do Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede em Haia. O julgamento durou mais de três anos e terminou em março de 2020.

Nos argumentos finais, o advogado de Ongwen, Krispus Odongo, disse que a vida brutal no Exército de Resistência do Senhor afetou a sua saúde mental e a sua capacidade de tomar decisões independentes. Por isso, pediu a sua absolvição.

De criança-soldado a comandante

"Ongwen era apenas uma criança quando foi raptado e transformado numa máquina de guerra contra o seu desejo. Ele é uma vítima assim como os outros antigos combatentes do LRA, que também foram raptados e participaram da guerra, como vítimas e isso não contestável", justificou a defesa.

Depois de ter sido raptado pelo Exército de Resistência do Senhor quando era apenas um rapaz, Dominic Ongwen chegou até ao cargo de comandante, supervisionando a Brigada Sinia, uma das quatro principais unidades operacionais do grupo, com 800 combatentes.

Liderado pelo fugitivo senhor da guerra Joseph Kony, o LRA aterrorizou os ugandeses durante quase duas décadas, enquanto lutava contra o governo do Presidente Yoweri Museveni, a partir de bases no norte do país e no que é agora o Sul do Sudão, a República Democrática do Congo (RDC) e a República Centro-Africana.

"Dominic é que dava as instruções"

Os procuradores do TPI e a defesa das vítimas do Exército de Resistência do Senhor advogam que Ongwen era adulto na altura dos alegados crimes, pelo que não pode ser ilibado. "Ongwen era um adulto e ordenou às suas forças para cometeram ataques contra civis. Há muitas provas de que Dominic é que dava as instruções", lembrou a procuradora do TPI, Fatou Bensouda.

Em 2004, o governo do Uganda remeteu o conflito com o Exército de Resistência do Senhor para o TPI, o primeiro tribunal permanente do mundo para crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio.

Krispus Odongo, advogado de Ongwen, atira as culpas o governo ugandês e a comunidade internacional por ter negligenciado a guerra no Uganda. "Algumas organizações internacionais agiram ativamente na assistência ao governo ugandês para cometer crimes e assassinatos contra indefesos membros do LRA e membros das comunidades", acusou.

Durante mais de 230 audiências desde 2016, o TPI ouviu mais de 170 testemunhas e peritos. A leitura da sentença será pública e transmitida pela imprensa internacional, a partir da sede do TPI. Dominic Ongwen poderá enfrentar prisão perpétua, caso seja condenado.