Senegal: Sall promete eleições "o mais rapidamente possível"

O Presidente senegalês Macky Sall comprometeu-se esta sexta-feira a organizar as eleições presidenciais "o mais rapidamente possível". Sall "tenciona aplicar integralmente a decisão do Conselho Constitucional".

No rescaldo desta decisão histórica dos "Sábios", o país, que aguardava para saber quando e como iria votar, estava dependente da reação do Presidente.

O Presidente Sall quebrou o seu silêncio através de um comunicado de imprensa emitido pelo seu gabinete.

O Presidente Sall "tenciona aplicar integralmente a decisão do Conselho Constitucional" e "procederá sem demora às consultas necessárias para a organização das eleições presidenciais o mais rapidamente possível", refere o comunicado.

"O mais rapidamente possível" é precisamente o prazo fixado pelo Conselho Constitucional na quinta-feira, quando invalidou o adiamento das eleições presidenciais para 15 de dezembro. Desde então, os apelos para que o Presidente Sall cumpra a decisão têm vindo de todos os quadrantes, no país e no estrangeiro.

O Senegal atravessa uma das piores crises políticas da sua história pós-independência desde que o Presidente Sall anunciou, a 3 de fevereiro, o adiamento de facto das eleições presidenciais, previstas para 25 de fevereiro.

Macky Sall adiou o pleito no Senegal Foto: Johan Wessels/AFP

Protestos contra Sall

A Assembleia Nacional adiou então a votação para 15 de dezembro, depois de ter expulsado à força a oposição. A Assembleia Nacional adiou o escrutínio para 15 de dezembro, após ter afastado à força a oposição, e prolongou o mandato doChefe de Estado até à tomada de posse do seu sucessor.

O adiamento deu origem a confrontos que causaram a morte de três pessoas e a ações de repressão que resultaram em dezenas de detenções. Foram lançadas novas convocatórias para manifestações na sexta-feira à tarde e no sábado.

A decisão do Tribunal Constitucional foi amplamente saudada como um fator de acalmia e, a meio da tarde de sexta-feira, praticamente não houve resposta às convocatórias de manifestações nos pontos de encontro em Dakar, onde a polícia e os jornalistas eram em maior número do que os manifestantes.

A oposição e a sociedade civil gritaram "golpe constitucional" após o adiamento, acusando o campo presidencial de querer evitar a derrota do seu candidato, o Primeiro-Ministro Amadou Ba, e suspeitando que Sall quer manter-se no poder.

O próprio Presidente prometeu que não se candidataria a um terceiro mandato, justificando o adiamento com o receio de um escrutínio contestado, suscetível de provocar novos surtos de violência após os de 2021 e 2023.

Autoridades do Senegal libertam 134 membros da oposição e da sociedade civil Foto: John Wessels/AFP

O Conselho Constitucional, tomado pelos opositores ao adiamento, invocou o princípio da "intangibilidade" do mandato presidencial de cinco anos.

Reações da comunidade internacional

A Comissão Económica para os Estados da África Ocidental (CEDEAO), a União Europeia, a França e o Reino Unido apelaram às autoridades para que respeitassem a decisão do Tribunal. O adiamento das eleições presidenciais alarmou os principais parceiros internacionais, preocupados com o facto de um país conhecido pela sua estabilidade numa região conturbada poder dar lugar à violência.

Nas ruas de Dakar, Mamadou Caba, um empregado de 55 anos, como outros, exprimiu o seu alívio.

É bom que o Conselho Constitucional tenha tomado a decisão que tomou", disse, "pelo menos estamos a meio caminho da solução correcta.

Para Babacar Gueye, perito constitucional e coordenador do coletivo da sociedade civil Aar Sunu Election ("Protejamos as nossas eleições"), que se opõe ao adiamento, a sua invalidação é "histórica".

Perante as preocupações partilhadas pelos parceiros estrangeiros do Senegal, o sistema "mostrou finalmente que (tem) a resiliência para ultrapassar crises muito graves", disse à AFP.

As questões centram-se agora na data do escrutínio e na lista de candidatos. O Conselho Constitucional validou 20 candidaturas em janeiro.

Povo contesta a decisão do Presidente Sall Foto: JOHN WESSELS/AFP

O porta-voz do Governo, Abdou Karim Fofana, referiu que o Conselho não estava a impor uma data. O porta-voz do Governo, Abdou Karim Fofana, referiu que o Conselho não impõe uma data, prevendo discussões entre o Presidente e os actores políticos, "que permitirão organizar as coisas".

O Chefe de Estado "deve tomar medidas para que possamos discutir e ver como aplicar a decisão do Conselho", declarou à imprensa Khalifa Sall, um dos principais candidatos.

Não disse se a eleição deveria ter lugar antes ou depois da partida do Presidente Sall. Mas partilhou uma perceção comum após a decisão do Conselho: no dia 2 de abril, quando termina o seu mandato, o Presidente Sall "tem de sair".

Na oposição, Amadou Ba afirmou que "Macky deve organizar as eleições presidenciais antes do fim do seu mandato, a 2 de abril de 2024, que continua a ser a data de transferência de poder", noticiou o diário Walf.