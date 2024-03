Senegal: Opositor apontado como vencedor nas presidenciais

O candidato da oposição Bassirou Diomaye Faye é apontado como vencedor das eleições presidenciais deste domingo (24.03) no Senegal, de acordo com os resultados divulgados pelas assembleias de voto. Faye já foi felicitado por diversos concorrentes ao escrutínio.

Dezasseis homens e uma mulher disputam a preferência de mais de 7 milhões de senegaleses, que votaram numa corrida presidencial muito disputada, apósmeses de incerteza que puseram à prova a reputação do país da África Ocidental como uma democracia estável numa região abalada por uma vaga de golpes de Estado nos últimos anos.

Para além de longas filas de votantes por todo o país, não há registo oficial de nenhum incidente.

Faye aparece como favorito

De acordo com os resultados provisórios das diferentes assembleias de voto publicados pelos meios de comunicação social locais e nas redes sociais, Bassirou Diomaye Faye, de 43 anos, aparece claramente à frente do antigo primeiro-ministro da coligação governamental, Amadou Ba.

A votação deste domingo decorreu sem incidentes, segundo as autoridades Foto: DW

Rosto da oposição, Faye comprometeu-se a restaurar a "soberania" nacional, a combater a corrupção e a distribuir a riqueza de forma mais equitativa. Prometeu também renegociar os contratos de exploração mineira, de gás e de petróleo assinados com empresas estrangeiras.

Depois de ter votado, o Presidente cessante, Macky Sall, avisou os candidatos para não fazerem declarações de vitória prematuras.

No entanto, vários candidatos felicitaram Diomaye Faye pela vitória na primeira volta, após as primeiras indicações da contagem de votos em curso.

"Felicitamos Bassirou Diomaye Faye pela sua incontestável vitória", escreveu na rede social X Anta Babacar Ngom, a única mulher candidata. Déthié Fall felicitou Faye "pela sua bela vitória manifestamente alcançada atentado às fortes tendências que estão a surgir".

Senegaleses já cantam vitória

Já madrugada a dentro, mal foram divulgados os resultados pelas assembleias de voto, milhares de senegaleses saíram às ruas de Dacar, capital do país, para celebrar a possível vitória de Diomaye Faye.

"Eu digo que é ótimo [a vitória de Faye], porque é a democracia que está a ganhar. Toda a gente pensava que isso nunca iria acontecer. Hoje, se estes resultados se confirmarem de facto, é o Senegal que ganha absolutamente", disse um eleitor em Dacar.

Os resultados oficiais destas presidenciais devem ser conhecidos ainda esta semana Foto: Marco Longari/AFP

Apesar de ainda não serem os resultados oficiais, que são esperados até ao fim da semana, há quem acredite que a vitória da oposição é certa, logo à primeira volta, como Pape Malan Badji:

"Uma segunda volta? Não me parece. O candidato preferido é Diomaye. O candidato da maioria presidencial, nas últimas eleições autárquicas, nem sequer foi capaz de ganhar no seu bairro, nem na sua secção de voto. Por isso, não estou a ver como é que ele pode ganhar em todas as regiões do Senegal", afirmou o outro eleitor.

Coligação governamental fala em manipulação

Quem não concorda é a coligação governamental senegalesa que apoia o candidato presidencial Amadou Ba. Em comunicado, garantiu que, na pior das hipóteses, haverá uma segunda volta destas presidenciais, acusando ainda a equipa de Faye de manipulação.

Entretanto, logo após o encerramento da votação, Seydi Diouf, observador da campanha de Amadou Ba, disse que todo o processo havia corrido bem: "Tudo correu bem. Os senegaleses exprimiram-se. Estamos numa democracia e, numa democracia, a regra mais básica é que cada um tem direito à sua opinião".

Macky Sall pediu aos candidatos para não fazerem declarações de vitória prematuras Foto: Johanna Geron/REUTERS

Em declarações à Associated Press, o analista político Mademba Ndiaye elogiou a soberania da democracia no Senegal "porque a nossa democracia está a viver uma crise e o que tivemos é algo normal na democracia".

"Na minha opinião, mostra a solidez das nossas instituições. Penso que nalguns países, se tivessem este tipo de problema, o resultado poderia ser um golpe de Estado ou uma revolta popular. Mas neste país, apesar de as eleições terem sido canceladas pelo Presidente, as instituições judiciais retificaram o processo e o Presidente aceitou o processo retificado. E penso que é importante para África saber que as instituições têm de funcionar", concluiu Ndiaye.

De acordo com fontes locais, os resultados oficiais são esperados nos próximos dias. Para vencer à primeira volta, um candidato precisa de mais de 50% dos votos dos senegaleses.