Senegal confirma bombardeamentos na região de Casamança

"Por volta das 03:00 da manhã ouvimos detonações muito fortes muito perto da fronteira senegalesa. Ouvimos os tiros em intervalos regulares até às 07:00", disse Quecuto Djaura, residente de São Domingos, cidade da Guiné-Bissau a cerca de 20 quilómetros de distância, citado pela agência France-Presse.

Os bombardeamentos visaram posições do líder rebelde Cesar Atoute Badiate, chefe de uma das fações do Movimento das Forças Democráticas de Casamança (MFDC), de acordo com os meios de comunicação senegaleses.

O porta-voz do Exército confirmou as operações, mas não forneceu mais pormenores. "As operações estão em curso, o objetivo é criar as condições para que as pessoas regressem a casa", disse o responsável, referindo-se à consequências das décadas de conflito, que obrigaram muitas pessoas a sair de suas casas.

Um conflito antigo

Casamança, separada da maior parte do Senegal pela Gâmbia, é palco de um dos mais velhos conflitos africanos, desde que os independentistas se levantaram com um armamento rudimentar, depois da repressão de uma manifestação do MFDC, em dezembro de 1982.

Depois de ter causado milhares de vítimas e abalado a economia, o conflito persiste em baixa intensidade, com momentos de tensão alta, como em janeiro de 2018, quando foram massacrados 14 homens perto de Ziguinchor.

O Exército lançou no final de janeiro operações para dar segurança ao regresso das pessoas deslocadas, responder a abusos contra civis, que atribuiu ao MFDC, e combater o tráfico de madeira e canábis.

Em abril, representantes do Estado senegalês e da rebelião pró-independência da região de Casamança reuniram-se em Cabo Verde, segundo o Centro para o Diálogo Humanitário.

A reunião entre delegações de Dacar e do comité provisório do MFDC teve lugar na capital cabo-verdiana, Praia, em 8 e 9 de abril, afirmou no seu portal a organização especializada na mediação de conflitos armados. Esta é a primeira vez que conversações entre as duas partes são tornadas públicas desde as realizadas em Roma, em outubro de 2017.