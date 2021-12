Seleções africanas com mais presenças em mundiais de futebol

Gana | 2006, 2010 e 2014

Uma seleção com muito talento, mas com pouca história em provas FIFA. No entanto, em 2010, no Mundial da África do Sul, o Gana chegou ao quartos de final e a história podia ter sido diferente, não fosse Luis Suárez, jogador do Uruguai, ter metido a mão que impediu o golo da vitória ao Gana. Na altura, houve penálti, mas Gyan falhou...