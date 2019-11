Segurança, paz e clima na África Central em debate em Luanda

Segundo uma nota de imprensa do Ministério angolano das Relações Exteriores, a 49ª reunião do Comité Consultivo Permanente das Nações Unidas para as Questões de Segurança na África Central (UNSAC) vai incidir sobre os desenvolvimentos políticos e institucionais dos últimos seis meses em termos de geopolítica e segurança, bem como assuntos relacionados com a governação, processos eleitorais, situação humanitária, direitos humanos e segurança interna e transfronteiriça.

As mudanças climáticas, consideradas como um assunto de grande preocupação para os Estados desta sub-região (Angola, Burundi, Camarões, República Centro Africana, República do Congo, República Democrática do Congo, Gabão, Guiné Equatorial, Ruanda, São Tomé e Príncipe e Chade), serão um dos principais temas em discussão.

"Os debates irão concentrar-se principalmente no impacto deste fenómeno sobre a paz e a segurança", adianta o Ministério das Relações Exteriores.

Os conflitos ligados a transumância humana, pirataria marítima no Golfo da Guiné, promoção do desarmamento e luta contra o extremismo violento e o terrorismo, entre outros temas, estarão também em debate.

Durante os trabalhos, o Secretariado Geral da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) apresentará um relatório que servirá de base para a discussão sobre essas diferentes matérias e fornecerá uma visão geral dos onze países membros do Comité.

Após os debates sobre os temas inscritos na agenda, os peritos irão formular recomendações que serão examinadas e adotadas durante a sessão ministerial que terá lugar no dia 29 de novembro.

No mesmo dia, a ministra dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo, Marie Tumba Nzeza, cujo país ocupa a Presidência em exercício do Comité desde a anterior reunião realizada em Kinshasa, em maio, passará a presidência do órgão ao seu homólogo angolano, Manuel Domingos Augusto, que ocupará o cargo até à 50ª sessão da UNSAC durante o primeiro semestre de 2020.

Esta é a segunda vez que Angola acolhe a reunião da UNSAC, depois de ter já recebido a 40ª Sessão da Reunião entre 1 e 5 de junho de 2015.