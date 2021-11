Segurança alimentar é um conceito que assenta na disponibilidade de comida para satisfazer as necessidades da população.

A disponibilidade dos alimentos, o acesso das pessoas aos mesmos e um consumo adequado do ponto de vista nutricional são os três pilares do conceito de segurança alimentar. Esta existe quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso a alimentos suficientes, seguros e nutritivos que satisfaçam as suas necessidades alimentares para poderem desempenhar uma vida ativa e saudável. As alterações climáticas, a degradação dos solos e a instabilidade dos preços dos alimentos básicos são algumas das ameaças à segurança alimentar. O termo segurança alimentar diz ainda respeito a uma área do conhecimento que garante a higiene e qualidade da produção, confeção e consumo dos alimentos, para que os mesmos não apresentem riscos para a saúde do consumidor.