Moçambique: STAE tem quase 65 ME para processo de votação

"O STAE tem cerca de 4,5 mil milhões de meticais para cobrir as despesas inerentes ao processo de votação (...) Estamos a trabalhar a nível nacional, neste momento está a decorrer a capacitação dos formadores provinciais de agentes de educação cívica, os órgãos eleitorais contam com este valor para cobrir todas as despesas", disse Regina Joyce, porta-voz do STAE, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

Dinheiro mobilizado para auxílio ao voto

Segundo a fonte, o valor vai ser usado, entre outras despesas, para aquisição de viaturas para os distritos com autarquias locais, materiais de votação e educação cívica eleitoral, e formação de pessoal.

Eleições marcadas para o dia 9 de outubro Foto: Arcénio Sebastião/DW

Um total de 22 candidaturas foram submetidas à Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique para as eleições autárquicas de 11 de outubro, anunciou no sábado o órgão eleitoral.

Mais de 8,7 milhões de eleitores moçambicanos estão inscritos para votar nas sextas eleições autárquicas, abaixo da projeção inicial, de 9,8 milhões de votantes, segundo dados anteriores da CNE.

Os eleitores moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, convocou eleições gerais, incluindo as sétimas presidenciais, para 9 de outubro de 2024, anunciou a Presidência da República, em comunicado.