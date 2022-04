Secretário-geral da ONU visita Senegal, Níger e Nigéria

Depois de ter viajado esta semana para a Rússia e a Ucrânia, Guterres chegará ao Senegal na noite deste sábado (30.04), dia do seu 73.º aniversário, para uma visita oficial nos dias 01 e 02 de maio.

O responsável das Nações Unidas viajará depois para o Níger, onde permanecerá até terça-feira antes de terminar na Nigéria, que visitará em 03 e 04 de maio.

António Guterres participará no Senegal na celebração que assinala o fim do Ramadão, com o Presidente Macky Sall, que detém presentemente a presidência da União Africana, anunciou o vice-porta-voz da ONU, Farhan Haq, durante a conferência de imprensa diária da organização.

Durante a sua viagem, António Guterres também se encontrará com os Presidentes do Níger, Mohamed Bazoum, e da Nigéria, Muhammadu Buhari.

Nos três países, Guterres terá também encontros com representantes da sociedade civil e líderes religiosos, acrescentou o porta-voz.

Também estão previstos encontros com vítimas de violência, instabilidade e terrorismo no Sahel.

O secretário-geral das Nações Unidas visitou a Rússia e a Ucrânia entre terça e quinta-feira, onde se encontrou com os Presidente Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky para tentar encontrar um consenso para o fim da guerra entre os dois países, desencadeada pela invasão russa em 24 de fevereiro.