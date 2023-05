Scholz na Etiópia e no Quénia: Sudão na ordem do dia

Durante a sua viagem à Etiópia e ao Quénia, o Chanceler Olaf Scholz terá a preocupação de reafirmar as alianças estratégicas e de sondar os canais de comunicação na crise do Sudão. E fá-lo-á com grande sensibilidade.

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, inicia esta quinta-feira (04.05) uma viagem à Etiópia e ao Quénia. O Governo alemão pretende reafirmar as suas alianças estratégicas na África Oriental, mas também apelar a uma solução pacífica para o conflito no Sudão.

A viagem de Olaf Scholz à África Oriental não deverá limitar-se a um aperto de mão. É o que adianta Jürgen Cosse, membro do Partido Social-Democrata, partido do chanceler.

"O facto de não só querer apoiar um processo de paz sustentável, mas também viajar para a Etiópia, é um sinal muito forte. Há duas razões: Em primeiro lugar, para apoiar este processo de paz na Etiópia - mas também a sede da União Africana é em Adis Abeba, e creio que é bem visto em África que o chanceler se preocupa muito com a questão de África", disse em entrevista à DW.

Para Cosse, isso significa: "Dizer muito claramente: estamos ao lado das pessoas que querem paz e estabilidade onde nasceram".

Etiópia: Espera-se um novo começo nas relações

O conflito de Tigray afetou significativamente as relações de Adis Abeba com Berlim. No entanto, depois que as partes rivais chegaram a um acordo de paz em novembro de 2022, os sinais agora apontam para relações mais calorosas.

De acordo com o ativista de direitos humanos Befekadu Hailu, a visita alemã é crucial para o Governo de Adis Abeba.

"A Alemanha tem sido um dos maiores doadores e as relações têm sido, na sua maioria, muito boas. Além disso, a Alemanha é o maior importador de café etíope. O Governo etíope quer normalizar as relações para voltar a beneficiar destas oportunidades".

Scholz e Abiy na Cimeira UE-África no início de 2022 - desde então, a Etiópia pôs fim à guerra em Tigray Foto: Yves Herman/AP/picture alliance

O Governo alemão anunciou que a reunião com o primeiro-ministro etíope e a Presidente Sahle-Work Zewde também se centraria na segurança regional e internacional, em particular na crise no Sudão.

Durante um debate no Bundestag sobre a Etiópia, na quinta-feira, Kathrin Vogler, deputada do Partido da Esquerda, criticou a União Europeia e as Nações Unidas por terem levantado os embargos de armas à vizinha Eritreia pouco antes do início do conflito de Tigray.

A Alemanha tem agora mais um ponto na sua agenda no país do Corno de África: no encontro com Abiy e o Presidente Sahle-Work Zewde, será também discutida a segurança regional e internacional, em particular a situação no Sudão, como anunciou o Governo alemão na sexta-feira.

A manutenção da paz na região estará também na agenda da reunião entre o chanceler alemão e o presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat.

A reunião com o chefe da UA terá também um papel importante na última paragem de Scholz no Quénia. O país da África Oriental é considerado uma âncora de estabilidade na região e tem-se distinguido como mediador de conflitos.

Sudão na ordem do dia

O conflito recentemente deflagrado no Sudão, onde uma luta pelo poder entre o líder do exército e golpista Abdel Fattah al-Burhan e o comandante do RSF, General Mohammed Hamdan Daglo, explodiu em meados de abril em detrimento da população, foi uma surpresa para muitos, disse Cosse, membro do SPD, que é também relator para a África Oriental. Mas ainda há muitas possibilidades de exercer influência:

"Começa com a questão: podemos garantir que não são fornecidas mais armas a este país? Além disso, é importante falar com as partes em conflito e ter sempre em mente que existe também uma sociedade civil no Sudão que precisa de ser apoiada", considerou.

A manutenção da paz na região também estará na ordem do dia quando o Chanceler Scholz falar com Moussa Faki Mahamat - o Presidente da Comissão da União Africana, que também tem sede em Adis Abeba. O Quénia é considerado uma âncora de estabilidade na região e tem-se distinguido frequentemente como mediador de conflitos.

A Alemanha deve actuar com cautela

Mas não é só a oposição no Bundestag que está atenta à actuação do Governo alemão em conflitos internacionais. Segundo a activista Befekadu Hailu, é também uma questão de saber dar o tom certo aos parceiros africanos:

"Os países europeus, como a Alemanha, devem sempre ouvir primeiro o que os africanos dizem e não parecer que são os fornecedores de soluções". Devem actuar como mediadores, como parceiros, e não como salvadores que salvam as pessoas de si próprias.

Conflito no Sudão: "Não se trata de assuntos internos quando as pessoas são mortas". Foto: GUEIPEUR DENIS SASSOU/AFP

Para o analista político queniano Chacha Nyaigotti-Chacha, no entanto, a situação preocupante no Sudão leva a uma conclusão completamente diferente. Pressionar as partes em conflito para que realizem conversações não pode ser interpretado como uma interferência nos assuntos internos, diz Chacha à DW:

"Não são assuntos internos quando se matam pessoas. Não se trata de assuntos internos quando são mortas pessoas. E os sudaneses também têm o direito de ser protegidos - primeiro pelo seu país e depois também pelos países vizinhos do Corno de África - juntamente com os nossos amigos como a Alemanha", disse.

Quénia: parceria energética com uma base estável

Além disso, Olaf Scholz deverá ter um final agradável para a sua viagem a África no Quénia. É aqui que o novo Presidente do Quénia, William Ruto, fez uma apresentação: Faz apenas um mês que Ruto fez a sua visita inaugural a Berlim. Uma visita que, no cômputo geral, segue uma boa tradição - apesar das perturbações intermitentes, quando o Tribunal Penal Internacional também abriu investigações contra Ruto e Uhuru Kenyatta - o seu antecessor no cargo - devido à violência em torno das eleições de 2008. As investigações contra o então vice-presidente Ruto foram arquivadas em 2016 por falta de provas.

Após reuniões na COP27 no Egipto e em Berlim (na foto), Scholz visita agora o Presidente queniano em Nairobi. Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance

Mas agora não se fala mais nisso. Em Março, ambas as partes sublinharam a relação de sessenta anos entre os dois países: a Alemanha foi o primeiro país a estabelecer uma embaixada no Quénia independente, em 1963. O distanciamento de William Ruto da China como parceiro económico e a sua oposição explícita à guerra da Rússia na Ucrânia podem também ter servido de cimento.

O Quénia - como um dos poucos países africanos - também sublinhou este aspecto no Conselho de Segurança da ONU. O Chanceler Scholz vem agora - com uma grande delegação empresarial - a convite expresso de Ruto, também para reafirmar uma nova parceria energética.

A visita a uma central geotérmica apoiada pela Alemanha no Vale do Rift, que é particularmente adequada para este fim, destina-se a tornar isto visível.