Alemanha: Chanceler Olaf Scholz aberto a negociar eleições

Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, diz que está aberto a negociar com oposição conservadora a realização de eleições antecipadas antes de março de 2025, após o rompimento de sua coligação governamental na quarta-feira.

Segundo afirmou hoje o chanceler da Alemanha, "do meu ponto de vista, a conversa agora deve acontecer onde deve ocorrer e está ocorrendo agora entre os grupos parlamentares", disse, ao final de uma cúpula europeia informal em Budapeste.

Essa declaração de Olaf Scholz veio depois que o opositor líder da União Democrata Cristã (CDU), Friedrich Merz, pediu que ele antecipasse a data das eleições em troca do apoio a alguns projetos do governo em minoria.

"Anunciei na quarta-feira que quero viabilizar eleições antecipadas rapidamente para que haja clareza após a saída do FDP do governo", disse o chanceler alemão, aludindo ao FDP (Partido Liberal Democrático), que até quarta-feira era membro da coligação que Scholz liderou nos últimos três anos junto com o Partido Social Democrata da Alemanha (SPD) e os Verdes.

Por sua vez, o vice-chanceler e ministro da Economia alemão, Robert Habeck, anunciou hoje, numa declaração na rede social YouTube, a sua candidatura pelos Verdes, um dos três membros da coligação governamental agora desfeita, nas eleições antecipadas que serão realizadas no próximo ano.

O vice-chanceler e ministro da Economia alemão, Robert Habeck Foto: ODD ANDERSEN/AFP

"Sem nervosismo"

"Devemos discutir se isso é possível sem nervosismo", afirmou Scholz, além de se referir às medidas que ainda gostaria de ver aprovadas no Parlamento antes do final do ano, "porque seria bom se o Bundestag (Câmara Baixa) pudesse chegar a um acordo entre os grupos democráticas sobre quais leis podem ser aprovadas este ano”.

O chanceler alemão rejeitou a possibilidade de fazer a moção de confiança, uma votação que sabe que perderia antecipadamente porque não tem maioria, condicionada ao eventual apoio de outros grupos parlamentares às iniciativas pendentes.

"Eu não exigiria que outros apoiassem uma política com a qual não concordam", disse Scholz, em um dia em que Merz propôs 19 de janeiro como data para eleições antecipadas.

Declaração do líder da CDU, Merz, antes da sessão do Bundestag Foto: Lisi Niesner/REUTERS

Novas eleições

"Novas eleições poderiam ser realizadas na Alemanha em 19 de janeiro", disse Merz à revista "Stern". "Isso é daqui a dois meses e meio”, enfatizou o líder do principal partido de oposição da Alemanha.

Scholz anunciou que estaria sujeito a uma moção de confiança em 15 de janeiro, o que significaria que as eleições antecipadas deveriam ser realizadas no final de março ou no início de abril.

Na manhã de hoje, Merz exigiu que o chanceler antecipasse o voto de confiança para a quarta-feira da próxima semana, coincidindo com sua declaração governamental sobre a situação do país na Câmara dos Deputados.