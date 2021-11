SC Paderborn

Borussia Dortmund 1 - 0 Hertha Berlim

O Borussia Dortmund venceu, por 1-0, a equipa da capital alemã e segue na luta pelo título alemão com 63 pontos, menos 7 que o líder da Bundesliga, o Bayern Munique (70). Confira o relato na íntegra do jogo da 30.ª jornada da liga alemã com António Deus e comentários de Braima Darame.