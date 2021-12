Samuel Eto'o eleito Presidente da Federação Camaronesa de Futebol

CAN: Os maiores campeões africanos

Costa do Marfim | 1992 e 2015

Uma seleção com mais nomes que troféus. Desde a entrada no novo milénio, a Costa do Marfim produziu dos melhores jogadores africanos e do futebol mundial. Nomes como Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho, Kalou e muitos mais. Para além das conquistas de 1992 e 2015, a Costa do Marfim perdeu as finais de 2006 e 2012.