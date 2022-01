Meio Ambiente

Salvar o pântano de Ondiri, no Quénia

O pântano de Ondiri é uma importante fonte de água para o sul do Quénia. As zonas húmidas também ajudam a reduzir as inundações durante a estação chuvosa, mas o despejo ilegal de resíduos e a invasão das comunidades estão a colocá-lo em perigo.