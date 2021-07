SADC diz que missão militar em Cabo Delgado começa na próxima quinta-feira

A partir da semana que vem começa a contar o prazo para uma intervenção militar da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) em Cabo Delgado. A informação foi divulgada pelo próprio Secretariado da SADC em comunicado endereçado ao secretário-geral da ONU, António Guterres.

O bloco de países da África Austral solicitou que Guterres partilhasse a informação sobre o prazo a contar a partir de 15 de julho com o Conselho de Segurança das Nações Unidas. A intervenção militar da SADC em Cabo Delgado deverá durar três meses com possibilidade de o prazo ser prorrogado.

Segundo o comunicado divulgado pela SADC esta quinta-feira (08.07), a missão tem, entre outros objetivos, "apoiar a República de Moçambique no combate aos atos de terrorismo e à violência extremista, além de apoiar o país na restauração do Estado de Direito nas áreas afetadas da província de Cabo Delgado".

Reação imediata

O comunicado da SADC refere a uma missão sob "cenário 6", que caracteriza o emprego de tropas militares. O Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD) critica a falta de publicitação da iniciativa da SADC em âmbito interno, em Moçambique.

A ONG promotora da boa governação salienta que as informações sobre a "iminente intervenção militar continua a chegar aos moçambicanos através de fontes externas”.

Segundo comunicado divulgado pela conta do CDD no Twitter, a população de Cabo Delgado deverá ser "mais uma vez surpreendida com a presença de militares estrangeiros oriundos de vários países da região” tal como ocorreu "quando o Governo apostou na contratação de mercenários".