Bombeiro quer realizar o sonho desportivo de crianças no Bengo

Entre o trabalho e a vida em família, o bombeiro Augusto Morais encontra tempo para incentivar a prática do desporto entre crianças e adolescentes do Capari, na província angolana do Bengo. Morais procura apoio para desenvolver o projeto e ajudar os mais novos a realizarem os seus sonhos.