A Síria é um país localizado na Ásia Ocidental, cuja capital é Damasco e a língua oficial é o árabe. Desde março de 2011, a Síria vive mergulhada numa guerra civil.

Este país do Médio Oriente conquistou a sua independência como república parlamentar a 24 de outubro de 1945, quando se tornou membro fundador da Organização das Nações Unidas (ONU), um ato que legalmente pôs fim ao antigo domínio francês - embora as tropas francesas não tenham deixado o país até abril de 1946. O período pós-independência foi tumultuado e vários golpes militares e tentativas de golpe abalaram esta nação árabe entre 1949 e 1971. Entre 1958 e 1961, a Síria entrou em uma breve união com o Egito, que foi encerrada depois do golpe de Estado de 1961. A República Árabe da Síria surgiu no final de 1961. No entanto, um golpe de Estado em 1963 pôs o Partido Baath na condução do país desde então. Bashar al-Assad é o presidente do país desde 2000 e foi precedido por seu pai, Hafez al-Assad, que governou a Síria entre 1970 e 2000. O país é membro da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Movimento Não Alinhado, mas está atualmente suspenso da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica.