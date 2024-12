Síria: Rebeldes próximos de Damasco

A coligação insurgente liderada pela Organização de Libertação do Levante e composta por rebeldes apoiados pela Turquia anunciou neste sábado que controlou a cidade de Al Sanamayn, no norte da província de Deraa e cerca de 50 quilômetros da capital, Damasco.

O tenente-coronel Hasan Abdelghani, que atua como porta-voz militar da coligação insurgente, disse em um breve comunicado que suas forças "entraram na cidade de Al Sanamayn, no norte de Deraa, e a declararam como libertada".

A captura de Deraa é muito simbólica, visto que foi onde começaram em 2011 as revoltas populares que se espalharam por todo o país, como parte da chamada "Primavera Árabe”.

O Exército sírio confirmou hoje que está retirando suas unidades e se "reposicionando" nas províncias de Deraa e Al Sueida, de maioria drusa, e também no sul do país árabe.

Bashar al-Assad em Damasco

O presidente sírio, Bashar al-Assad, continua na capital do país, Damasco, apesar da ofensiva que avança de várias frentes em direção à cidade, anunciou hoje a presidência.

De acordo com o seu gabinete, o chefe de Estado "continua com o seu trabalho e com as suas tarefas nacionais e constitucionais a partir da capital, Damasco, e sublinha que todas as noticias, atividades e posições consigo relacionadas provêm das plataformas da Presidência da República e dos órgãos de comunicação social nacionais sírios".

Presidente sírio, Bashar al-Assad continua na capital Foto: via REUTERS

O gabinete de Bashar al-Assad fez, assim, uma referência a desinformação e a rumores que apontavam que este tinha saído de Damasco ou realizado visitas rápidas a outros países.

"A presidência da República Árabe Síria nega todos estes rumores (...) e confirma que não são novos. Pelo contrário, estes órgãos de comunicação social têm seguido este padrão de tentativas de enganar e influenciar o Estado e a sociedade da Síria ao longo dos últimos anos da guerra", refere a nota, citada pela Efe.

Esta foi a primeira comunicação oficial da presidência síria desde segunda-feira.

Cessar-fogo

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Turquia e Irão, os três principais países intervenientes estrangeiros na guerra civil da Síria, apelaram hoje ao cessar imediato das hostilidades no país árabe, após uma reunião tripartida em Doha.

Rebeldes em Aleppo Foto: AAREF WATAD/AFP

Segundo a agência noticiosa russa TASS, que cita o chefe da diplomacia russa, Sergey Lavrov, os três países apelaram também a Damasco e aos rebeldes para que abram um processo de diálogo.

Militares sírios em fuga?

Mais de mil militares do Exército sírio solicitaram entrada no Iraque e atravessaram o país, no meio de uma ofensiva insurgente contra o governo sírio do presidente Bashar al-Assad, que está colocando o mandatário entre as cordas, informaram neste sábado (07.12) fontes oficiais.

"Uma fonte de segurança de alto escalão informou que o Iraque recebeu hoje mais de mil soldados do Exército sírio através da passagem de Al Qaim, na província de Al Anbar, no oeste do Iraque”, informou a agência de notícias oficial iraquiana "INA".

Acrescentou que "os militares foram recebidos e receberam a atenção necessária e suas necessidades foram satisfeitas”, sem dar mais detalhes.

Não se sabe se estes militares foram para o Iraque porque estavam feridos ou abandonaram o Exército.