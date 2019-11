Síria: Atentado no norte do país deixa 19 mortos

Cronologia da Guerra na Síria

2014: A ameaça do "Estado Islâmico"

Apoiada por Washington, uma coligação de mais de 60 países realiza ataques aéreos contra as posições do autointitulado “Estado Islâmico” (EI) na Síria. Cerca de 2000 militares norte-americanos são colocados no norte da Síria, para combater o EI e treinar as forças locais. Em junho, o EI proclama "um califado", e torna a cidade síria de Raqa na sua capital.