São Tomé sorteia ordem de candidaturas no boletim de voto das legislativas

O sorteio presidido pelo presidente do Tribunal Constitucional (TC), Pascoal Daio, na presença dos cinco juízes conselheiros do tribunal e os mandatários dos 10 partidos e uma coligação admitidos às eleições legislativas, que vão decorrer em simultâneo com a regional do Príncipe e as autárquicas em 25 de setembro.

O recém-criado Movimento Basta! é o número dois do boletim de votos, seguindo-se a União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD) na terceira posição.

"Imediatamente ao sorteio faremos a comunicação por escrito à Comissão EleitoralNacional e também ao Ministério da Justiça, acompanhado de uma cópia definitiva das candidaturas que concorrem às eleições legislativas de 25 de setembro de 2022", explicou o presidente do TC, Pascoal Daio, na segunda-feira (29.08).

De acordo com o resultado do sorteio, os candidatos serão apresentados no boletim de voto da seguinte forma:

01. Ação Democrática Independente (ADI).

02. Movimento Basta!

03. União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD).

04. Coligação Movimento de Cidadãos Independentes/Partido Socialista/Partido da Unidade Nacional (MCI/PS-PUN).

05. Movimento Social Democrata/Partido Verde de São Tomé e Príncipe (MSD/PVSTP).

06. Partido de Todos os Santomenses (PTOS).

07. Partido Cidadãos Independentes para o Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe (CID-STP).

08. Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD).

09. Muda.

10. Partido Novo

11. Movimento Democrático Força da Mudança/União Liberal (MDFM/UL)