É um estado insular localizado no Golfo da Guiné, composto por duas ilhas principais - Ilha de São Tomé e Ilha do Príncipe - e várias ilhotas, com cerca de 160 mil habitantes.

As ilhas de São Tomé e Príncipe estiveram desabitadas até 1470, quando os navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar as descobriram. Foi então, uma colónia de Portugal desde o século XV até sua independência em 12 de julho de 1975. São Tomé e Princípe é um dos países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).