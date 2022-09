MEDIATECA

São Tomé e Príncipe: Da curiosidade de um jovem surge o "gin de palma"

No meio de floresta verde, na zona sul de São Tomé, Bastien Louloun colhe plantas aromáticas para produção do "VimpemaGin". Um cocktail de especiarias, associado ao álcool neutro, resultante do vinho de palma, extraído das palmeiras.