Rufino António foi um adolescente angolano morto a tiro, alegadamente pela forças de segurança do Estado, durante as demolições do Bairro do Zango, em Luanda, Angola.

Rufino António, também conhecido por Rufino, foi um adolescente de 14 anos morto a tiro a 6 de agosto de 2016, supostamente por um militar do Posto do Comando Unificado (PCU), na onda de demolições registadas no bairro Walale, no Zango II, arredores de Luanda. O caso Rufino chocou a sociedade angolana, devido às circunstâncias violentas da morte deste menor.