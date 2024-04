"O Ruanda é recetor e vendedor de minerais de sangue da RDC"

Quatro meses após a sua reeleição, o Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi, encontra-se na Alemanha para reforçar a cooperação entre os dois países e atrair investimentos.

Em entrevista exclusiva à DW, Félix Tshisekedi falou ainda das necessidades do seu país e revelou que o seu sonho é que o RDC se torne uma espécie de "Alemanha de África" e, portanto, uma força motriz do desenvolvimento africano.

E também voltou a acusar o Ruanda de desestabilizar o seu país em nome de interesses económicos.

DW: Então, Senhor Presidente, está hoje na Alemanha. Como é que tenciona intensificar as relações entre a República Democrática do Congo e a Alemanha?

Félix Tshisekedi (FT): Já através de encontros como este, porque agora mesmo vou encontrar-me com o Chanceler e nesta ocasião, estou a fazer-lhe um convite para vir também à República Democrática do Congo. Seria uma grande estreia para a Alemanha, porque, em toda a história do nosso país, nunca houve um chanceler alemão, o que é uma coisa. E a segunda é nos debates, apresentando as oportunidades de investimento que existem na República Democrática do Congo e o potencial que o meu país possui para dar resposta às questões que o mundo se coloca atualmente, por exemplo, sobre o aquecimento global e a transição energética. Portanto, penso que, com isto, tenho interesse suficiente para atrair o mundo empresarial alemão para a República Democrática do Congo".

DW: O Governo alemão tem-se mostrado favorável a que a RDC pudesse beneficiar mais dos investimentos privados. O que exatamente você está considerando e imaginando?

FT: O que eu vejo é a cooperação, por exemplo, naquilo de que temos muita necessidade, que são já as infraestruturas. Eu tenho muita admiração pelo que está a ser feito na Alemanha. Sempre digo que o meu sonho é que o meu país se torne uma espécie de 'Alemanha de África' e, portanto, uma força motriz do desenvolvimento africano.

E em matéria de infraestruturas, temos enormes necessidades, e esta é a chave para o desenvolvimento de um país. Quer se trate de infraestruturas rodoviárias ou de infraestruturas energéticas, porque também aí temos muitos problemas. E se quisermos criar indústrias, convidar o mundo empresarial e os investidores privados, precisamos de energia e de energia limpa, sobretudo neste momento.

E o Congo tem recursos. Mas agora precisamos de investimento para desenvolver tudo isso. Por isso, este seria de facto o primeiro. O primeiro setor em que eu convidaria os alemães a investir. Mas, a par disso, há a educação, a saúde, a agricultura, que é também uma das nossas prioridades neste momento, e o digital e as novas tecnologias, que são também muito populares entre os nossos jovens. O nosso povo tem mais de 60% da população com idades compreendidas entre os zero e os 30 anos. Portanto, é, de facto, uma população jovem que garante um futuro para o nosso país."

DW: Então, aí tem, é o presidente de um país com grande riqueza - e muita riqueza, incluindo também recursos minerais estratégicos: tântalo, tungsténio, estanho.

E, ainda recentemente, os advogados do seu governo acusaram a Apple de utilizar minerais extraídos ilegalmente nas minas congolesas, de os ter transportado e de os ter branqueado principalmente através do Ruanda.

E tudo isto - de acordo com as acusações - ao mesmo tempo que financiava grupos armados no leste da RDC. Existe mesmo um ultimato. Porquê exatamente?

FT: Muito simplesmente para que isto acabe. Já dura há 30 anos, 30 anos. Desde que a comunidade internacional nos pediu que abríssemos as nossas fronteiras para acolher o fluxo de refugiados que fugiam do genocídio no Ruanda.

E, nesse momento, os genocídas também se infiltraram na população, nos refugiados. E entraram na República Democrática do Congo com as suas armas, porque a ordem tinha sido dada de algum lado, ainda no seio da comunidade, para os deixar entrar com o Ruanda. Depois disso, foi dado ao Ruanda o direito de perseguição e convidou-se a República Democrática do Congo para os perseguir.

É este genocídio. Mas, infelizmente, não chegámos ao fundo da questão. Assim, os congoleses também foram massacrados e, desde então, o massacre ainda não terminou. O Ruanda descobriu minerais na República Democrática do Congo. O Ruanda estabeleceu contactos na comunidade internacional que lhe permitiu ser o recetor e o vendedor destes minerais de sangue, minerais obtidos através da violência contra o nosso povo para o obrigar a abandonar as localidades onde os minerais foram encontrados, e tem sido o recetor e o vendedor desde então.