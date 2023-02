Ruanda alarga apoio militar para a zona sul de Cabo Delgado

As Forças Armadas do Ruanda anunciaram o alargamento das suas operações antiterroristas para a zona sul da província moçambicana de Cabo Delgado.

As Forças Armadas do Ruanda estenderam a ação para a zona sul da província de Cabo Delgado, alargando o apoio a Moçambique no combate ao terrorismo além da área dos projetos de gás, segundo informação divulgada pelas tropas.

Os projetos de gás, suspensos devido a ataques, estão no distrito de Palma, na ponta nordeste da província, mas as forças ruandesas "têm em curso uma operação lançada desde 21 de dezembro" no distrito de Ancuabe, a sul, anunciaram em comunicado.

Durante uma visita à base militar das Forças Armadas ruandesas localizadas no distrito de Ancuabe, o ministro da Defesa de Moçambique, major-general Cristóvão Chume, juntamente com o vice-comandante das Forças Armadas moçambicanas receberam informação sobre o ponto de situação das operações em curso.

Contingente militar tem em curso mais uma operação militar no distrito de Ancuabe, na zona sul da província de Cabo Delgado. Foto: Simon Wohlfahrt/AFP/Getty Images

Moçambique agradece a forças ruandesas

De acordo com o comunicado, durante a visita, o ministro moçambicano "manifestou o apreço do Governo de Moçambique pelo trabalho que tem sido feito no terreno".

O distrito de Ancuabe possui minas de grafite, um recurso que tem vindo a registar uma valorização acentuada nos últimos anos devido ao aumento na procura para fabrico de baterias para automóveis elétricos. Mas os ataques de insurgentes provocaram a paralisação dos trabalhos nas minas desde meados de 2022.

Os mesmos grupos dispersos são suspeitos de protagonizar os mais recentes ataques contra civis noutros distritos das proximidades.